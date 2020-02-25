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الأوقاف: تصريحات عبدالله رشدي بعيدة عن سماحة الإسلام

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:17 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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علق الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على تصريحات عبدالله رشدي بشأن الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، قائلًا، إن خروج هذه الفتاوى في هذا الوقت أمر غير مفهوم، ولذلك اتخذت الأوقاف قرار وقف عبدالله رشدي من الصعود على المنبر لحين انتهاء التحقيقات.

وأشار "القاضي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن العالم أجمع يتغنى ويصفق لمصر بسبب ما حققته في تجربة المواطنة والتعايش السلمي من داخل مقر الأمم المتحدة، حيث لاقت تجربة مصر ترحابًا من دول العالم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن تصريحات عبد الله رشدي بعيدة عن سماحة الإسلام، التي ترمز إلى التعايش السلمي.
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الكلمات المفتاحية

مجدي يعقوب عبدالله رشدي الأوقاف

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