رئيس "صناعة البرلمان": "اللي حصل في أتوبيس الزمالك استخفاف بالشعب"

عقب المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أحداث القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري، معتبرا أن ما حدث في "أتوبيس" نادي الزمالك استخفاف بالشعب المصري.



وأشار "عامر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنه لا يمانع أن يعلن فريق انسحابه لسبب أو لآخر، ولكن لا يجب أن يكون الانسحاب بهذا الشكل الذي قام به نادي الزمالك.



وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: "أنا ضد أن الأتوبيس يطلع ويقعد 4 ساعات فالطريق"، مؤيدا اتحاد كرة القدم في تطبيق اللوائح على المخالفين.

