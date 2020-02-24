بعد الفوز على وست هام.. تعرف على موعد مباراة ليفربول المقبلة

تمكن فريق ليفربول من الفوز على نادي وست هام يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ملخص مباراة ليفربول ووست هام

افتتح التسجيل اللاعب الهولندي فينالدوم لمصلحة ليفربول في الدقيقة 9 من بداية اللقاء، ثم تعادل عيسى ديوب لمصلحة وست هام في الدقيقة 12، ثم أضاف الهامرز الهدف الثاني عن طريق بابلو فورناس في الدقيقة 54، قبل أن يتعادل محمد صلاح للريدز في الدقيقة 68، قبل أن يسجل ساديو ماني هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.





ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 79، يحتل بها صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويستعد ليفربول لمواجهة واتفورد في الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت المقبل 29 فبراير.





وتقام مباراة ليفربول أمام واتفورد في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.



