الطالع الفلكي الثّلاثَاء 25/2/2020..إختِلاف طَفِيف!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى الثّامنة و 47 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى الثّامنة و56 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 13 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد بلع من 23 فبراير - 7 مارس.





اليوم 17 أمشير قبطى ، 25 شُبَاط رُومى، 2 رَجَب ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى:-تشابُه بِينِى وبين اللى مات ؟ (آه) -طبْ رَبّنَا يُستر بأه ، تشابه فى العمر تِبْآ مُصيبة.(عادل خيرى من مسرحيّة إلا خمسة-1963)

*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على -الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم يُوافق

ذكرى ميلاد المُمثلة الهندية الرّاحلة ديفيا بهارتى والتى توفّت بحادث سقوطها من شرفة منزلها ، بدأت العمل بالإعلانات بسن الـ 16 سنة لتنتقل للسينما ، مثلت 19 فيلم منهم 14 فيلماً فى سنة 1992 لتكون صاحبة أكبر رقم قياسى لعدد أفلام بسنة واحدة فقط ، توفّت فى 5 أبريل 1993 وعمرها 19 سنة ، أى أن مسيرتها الفنية كانت لأربعة سنوات ويُشاع أنها ماتت مقتولة بسبب غيرة من فنانات منافسات ، ديفيا إعتنقت الإسلام قبل زواجها من المخرج سَاجِد ناديولا وسَمّت نفسها سَنَاء ، سار فى جنازتها مشاهير السينما الهنديّة ، وَجْه سَنَاء أصبح علامة مُسجّلة لمُنتجات التجميل فى الهند وكافة مراكزالتجميل حيث يعتبرونها أيقونة ورمزاً للصّبَا وَالجَمَال ، صورتها المُرفقة على شمالك ، أما على يمينك فهى صورة قرينتها المُمثلة الهندية سريديفى كابور والتى توفّت بأحد فنادق دبى فى حادث غرق وعمرها 54 سنة وكان تاريخ وفاتها 24 فبراير 2018 ، يوم واحد من ميلاد قرينتها سناء.





الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابية لإسم ديفيا براكاش بهارتى....

(وداعاً الآن)، (العرض الأخير)،(تصنع المال من بؤس الناس)،(أميرة الطيور) ،(عروسٌ سماويّة)،(أسنانها تلمع)،(هِىَ فى رَحْمَة الله تَعَالى).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إبحث عمّا يُميز بصمتك عن بصمات الآخرين وأبدأ فى تسويق بصمتك المُمَيّزة بدلاً من البكاء على اللبن المسكوب ، كلٌ مِنّا عنده شيئٌ ما.





برج الثور: إنغمس فى عملك بجدٍ وإجتهاد بعيداً عن مشاكل الآخرين ، هى لقمة عيشك وأنت لا تحتاج لتذكيرك بأهميتها لتأمين نفقات أسرتك.





برج الجوزاء: ترغب بالمُطالبة برفع درجتك الوظيفيّة أو مكاسبك ؟ حاول أن يكون تطوّرك تدريجيّاً حتى تتأكد من متانة مركزك وقابليّة طلباتك للتحقق.





برج السّرطان: إنغماسك فى العمل يقلل من الشعور الزّائف بالكآبة ،كما أنّ أداء فروضك الدّينيّة يُشتت توتّرك ويُعيد إتزانك بمشيئة الله تَعَالى.





برج الأسد: الإعتزاز بكرامتك يزيد من إحترامك بعيون الحبيب، العناد والتشبث بعقاب الحبيب يضيع منك فرصة العمر،كلنا نخطئ والمُهم عدم تكرار الخطأ.





برج العذراء: الصدقات فى الخفاء والنصائح بطلف والإنجازات دون ضجّة من غير كلام ، هذا سبب تشبّث الناس بك وحُبّهم لك، يوم مناسب لمُساعدة مُحتاج.





برج الميزان: لا تُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، قد ينقلب الصديق يوماً عدواً مُتسلّحاً بأدق أسرارك ، حرّص من أخوك.





برج العقرب: بعض الفرص والعلاقات لاينبغى الحسرة عليهم عند فقدانهم خاصةً إن أنطوت تلك الفرصة أوالعلاقة على شُبهة أو مفسدة ،لاتقرصينى يانحلة.





برج القوس: لاتجادل الحمقى أو تدخل بمناقشات عقيمة لالزوم لها ، أثرها الوحيد الصداع وتكوين العداوات المجانية، لِتَقُلْ خيْراً أو لِتَسْكُتْ.





برج الجدى: قم بوضع الحدود والمسافات بينك وبين المتطفّلين ، وبالتوازى تقوية العلاقات والصداقات القديمة وتلك التى تعرضت لشروخ الزّمن.





برج الدّلو: الصراحة لاتعنى الفظاظة مع الآخرين حتى إن كان ما تقوله صحيحاً ، غلّف نصيحتك بكلمات ناعمة جذّابة ولاتجعلها على الملأ لتجد النتيجة إيجابيّة.



