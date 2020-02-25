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"موازنة البرلمان": المستهلك لن يشعر بزيادة أسعار السجائر

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:02 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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علق النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار رفع قيمة الضرائب على التبغ، قائلًا إن المستهلك لن يشعر بالزيادة؛ لأن فارق السعر الذي كان يحصل عليه التجار سيرد لخزينة الدولة.

وأوضح "عمر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن فلسفة الأمر تعود إلى تجار السجائر أنفسهم الذين أقروا فيما بينهم منذ نحو شهرين إلى ثلاثة أشهر رفع أسعار السجائر، معلقًا: "فرق الأسعار كان بيدخل في جيوب هؤلاء التجار".

ولفت إلى أن التجار كانوا يحصلون على 6 مليار جنيه فرق في السعر، مؤكدًا أن هذا القرار سيخضع لرقابة شديدة من قبل الدولة متمثلة في أجهزتها الرقابية، لافتًا إلى أن الدولة لم ترفع أسعار السجائر منذ قرابة العام ونصف العام.
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الكلمات المفتاحية

السجائر البرلمان أسعار

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