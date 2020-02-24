الأمم المتحدة تحذر من آثار هائلة لـ"كورونا" على صحة البشرية





وجه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الإثنين، دعوة إلى دول العالم لمنع تصاعد فيروس "كورونا" المستجد إلى أزمة لها "آثار هائلة" على صحة البشرية والاقتصاد العالمي.





وطالب جوتيريش، بـ"الاستجابة الكاملة لنداء المنظمة الخاص بجمع 675 مليون دولار؛ لتمويل جهود المنظمة الشاملة لمكافحة المرض لمدة ثلاثة أشهر"، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".





وقال بعد إيجاز حول المرض قدمه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس ومسؤولون كبار آخرون في المنظمة، "يتعين على جميع الدول، وهذه الآن مشكلة تؤثر على الكثير من دول العالم، جميع الدول يتعين عليها أن تفعل كل شيء لتكون مستعدة" لمواجهة المرض".





وتابع: "لا يزال بالإمكان احتواء المرض لكن إذا أخفق البعض، إذا لم يقم البعض بكل ما هو مطلوب، فإنه لا يزال من الممكن أن يخرج المرض عن السيطرة مع آثار هائلة على الصحة العالمية والاقتصاد العالمي، و مناشدات التمويل التي تطلقها منظمة الصحة العالمية ضرورية لدعم الحكومات، ومنع هذا المرض المأساوي من أن يصبح كابوسًا عالميًا".





ورد الأمين العام للأمم المتحدة على سؤال من وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، قائلاً: إن "التراجع في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بالصين تطور جيد"، قال إنه يأمل أن يستمر.





وأعلنت الصين عن 77150 حالة إصابة بالفيروس و2592 حالة وفاة في المجمل، وشهدت عدد الحالات الجديدة، خاصة خارج بؤرة الوباء في إقليم هوبي وعاصمته ووهان، "تراجعاً كبيراً" في الأيام القليلة الماضية.





وخارج البر الرئيسي الصيني، انتشر المرض إلى نحو 29 دولة ومنطقة وبلغ عدد الوفيات نحو 24 بحسب إحصاء لـ"رويترز".



