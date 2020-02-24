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السفير الصيني يثمن مساعدات المملكة لبكين لمواجهة كورونا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:31 م
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سفير الصين لدى السعودية تشن وي
سفير الصين لدى السعودية تشن وي
الفجر السعودي
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أعرب سفير الصين لدى السعودية تشن وي، عن أسفه لإصابة مواطن سعودي بفيروس كورونا الجديد في الكويت، متمنيا له الشفاء العاجل.

وقال السفير، خلال لقاء مع  فضائية "العربية"، إن المرض لا يقف عند حدود دولة بعينها، وثمن تقديم المملكة مساعدات إغاثية لبكين لمواجهة كورونا.

وأضاف: "حصلت الصين على دعم معنوي ومالي من المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً، ونعتز بالمشاعر النبيلة بين البلدين الصديق"، مستشهداً بعبارة "الصديق وقت الضيق" كحكمة إنسانية مشتركة في الثقافتين العربية والصينية، منوهاً بأن الصين والدول العربية لديهم نفس المبادئ والمشاعر.

وكان مواطن سعودي أصيب بفيروس كورونا، وذلك أثناء تواجده في دولة الكويت، وأكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت، أن حالته الآن مستقرة، ولا يوجد أي خطورة عليه، مشيرة إلى أنها مستمرة في متابعة حالته.

وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم، أنه فور علمها بوجود حالة المواطن أجرت اتصالاتها مع الجهات المختصة في دولة الكويت الشقيقة للاطمئنان على حالته، معربة عن شكرها وتقديرها للجهات المختصة في دولة الكويت على ما يلقاه المواطن من رعاية صحية.

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الكلمات المفتاحية

مساعدات كورونا فيروس كورونا بكين المملكة السفير الصيني

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