ميدو عن عدم حضور الزمالك مباراة القمة: "الناس ضحكت علينا"





وثمن العقوبات التي إتخذها إتحاد كرة القدم بشأن مباراة السوبر المصري بدولة الإمارات، مشيرا إلى أنها تاريخية، وأشعرت الجميع أن اتحاد كرة القدم مصدر قوة.



قال الكابتن أحمد حسام ميدو، إن مشهد عدم حضور نادي الزمالك مباراته اليوم أمام نادي الأهلي مؤسف، حيث كان العالم العربي كله ينتظر المباراة.وأضاف "ميدو"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "في مشجعين في دول مجاورة وصديقة بيضحكوا علينا.. شكلنا وحش جدا"، موضحا أن ناشئي الزمالك الذين كان مقرر أن يخوضوا المباراة هم الفريق الثالث بالبرنامج.