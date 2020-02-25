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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25-2-2020.. والمعدن الأصفر يستأنف الارتفاع

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر

قلصت أسعار الذهب مكاسبها فى مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، مع توقعات باستئناف الارتفاع خلال التعاملات بدعم من صعود سعر المعدن الأصفر في البورصة الدولية مع تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا في دول أخري بعيدة عن الصين، وبلغت الزيادة في سعر جرام الذهب نحو 9 جنيهات.

توقعات أسعار الذهب:

توقع تقرير عن بنك "سيتي جروب" ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية في غضون الـ 12 إلى 24 شهراً المقبلة.

وقال "إد مورسفي" في مذكرة لعملاء البنك اليوم الأربعاء، إنه في الوقت الذي يمتد فيه السوق الصاعد القياسي للأسهم، ومع تفشي فيروس كورونا الذي يثير مخاوف من تباطؤ محتمل في النمو العالمي، يمكن أن يكون الذهب وسيلة للمستثمرين للتحوط من المخاطر السلبية"، بحسب شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وارتفعت أسعار الذهب أعلى مستوى 1600 دولار للأوقية في ختام جلسة أمس وتستمر في صعودها اليوم عند أعلى مستوى في 7 سنوات رغم ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية خلال التعاملات.

وتابع المحللون: "يجب أن يكون الذهب بمثابة تحوط لسوق الأصول الكلية، يتسم بالمرونة خلال ارتفاعات الأصول الخطرة، لكنه يعمل بمثابة أداة للتحوط خلال عمليات البيع والتقلبات الواسعة".

وعلى المدى القصير، يتوقع محللو "سيتي جروب" أن يصل سعر الذهب إلى 1700 دولار للأوقية خلال فترة من 6 إلى 12 شهراً القادمة.

وقال "مورس" إن الاتجاه الصعودي في الذهب هذا العام يشير إلى قلق المستثمرين المتزايد بشأن ما نحن فيه من دورة الأعمال، وكذلك الشكوك المستمرة المحيطة بالحرب التجارية بين واشنطن وبكين والانتخابات الأمريكية المقبلة.

وأضاف أن الخلفية الاقتصادية تدعم الذهب أيضًا لأنه يميل إلى تحقيق نتائج جيدة في بيئة معلات فائدة منخفضة حيث يبحث المستثمرون عن العائد.


أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 818.25 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 716 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر  613.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,728 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر  613.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 716 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر   818.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,728  جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

826 إلى 829

عيار 22 

757 إلى 760

عيار 21

723 إلى 725

عيار 18

620 إلى 621

عيار 14

482 إلى 483

عيار 12

482 إلى 483

الاونصة

25.697 إلى 25.769

الجنيه الذهب

5,784 إلى 5,800

الكيلو

826.286 إلى 828.571

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 818.25 جنيه     

 53.38 $

سعر الذهب عيار 22

 650جنيه

 48.93 $

اسعار الذهب عيار 21

716جنيه

46.71 $

اسعار الذهب عيار 18

 613.75جنيه

40.04 $

سعر الذهب عيار 14

477.25جنيه

31.14 $

سعر الذهب عيار 12

409.25جنيه

26.69 $

سعر الذهب عيار 9

306.75جنيه

20.02 $

اسعار أوقية الذهب

25,576 جنيه

1,660 $

اسعار جنيه الذهب

5,728 جنيه

373.66 $

اسعار كيلو الذهب

818,250 جنيه

53,379 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

24 فبراير

818.25

716

613.75

477.25

409.25

23 فبراير

809.25

708

606.75

472

404.5

22 فبراير

812.38

709.60

606.80

469.73

401.19

21 فبراير

812.44

709.66

606.84

469.76

401.22

20 فبراير

800.50

699.21

597.89

462.80

395.25

19 فبراير

797.75

698

598.25

465.25

398.75

18 فبراير

795.5

696

596.5

464

398.75

17 فبراير

785.25

687

588.75

458

392.5

16 فبراير

788.5

690

591.5

460

394.25

15 فبراير

788.5

690

591.5

460

394.25

14 فبراير

787.5

689

590.5

499

393.25

13 فبراير

786.25

688

589.75

458.75

393.25

12 فبراير

784

686

588

457.25

392

11 فبراير

782.75

685

587.25

456.75

391.5

10 فبراير

787.5

689

590.5

459.25

393.75

9 فبراير

786.25

688

688

458.75

393.25

8 فبراير

786.25

688

589.75

458.75

393.25

7 فبراير

782

685

782

455.25

390

6 فبراير

784

686

588

457.25

392

5 فبراير

790.55

691.75

592.92

461.16

395

4 فبراير

782.25

685

587.25

456.75

391.5

3 فبراير

794.25

695

595.75

463.25

397.25



أسعار الذهب عالميًا:

صعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 1.7 بالمائة ليسجل 1676.60 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ فبراير2013.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.7 بالمائة ليسجل 1672.47 دولار للأوقية.
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