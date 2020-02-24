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بعد انسحابه.. الزمالك يستعين ببعض الوقائع للدفاع عن نفسه أمام اتحاد الكرة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:31 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي بشاي
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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك الاستعانة ببعض الوقائع الجديدة في قضية مباراة القمة أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري العام، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم على ستاد القاهرة الدولي.

وقد غاب فريق الزمالك عن المباراة بسبب تأخر حافلة الفريق إلى ستاد القاهرة في الموعد المحدد بسبب سوء الأحوال الجوية، في الوقت الذي خرج اتحاد الكرة المصري بيان يؤكد فيه على تطبيق اللائحة باعتبار الزمالك منسحب من المواجهة.

وقد قام مسؤولو نادي الزمالك بعمل محضر رسمي في قسم الشرطة لإثبات حالة تأخر حافلة الفريق عن التوجه إلى ستاد القاهرة الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وهدد رئيس نادي الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم اللجوء إلى المحكمة الرياضية في حالة خصم اي نقاط من الفريق.

حيث يستشهد الزمالك بإلغاء ٣ مباريات اليوم في القسم الثاني من قبل اتحاد الكرة المصري  
بتروجيت والزرقا 
الداخلية والترسانة 
النصر والنجوم 
مباراتين في القاهرة تم إلغائهم لسوء الأحوال الجوية 
وعليه اعترف اتحاد الكرة المصري بسوء الاحوال الجوية وعدم قدرة الاندية على لعب مباريات كرة قدم 
وبسبب سوء الأحوال الجوية التي اعترف بها اتحاد الكرة لم تستطع حافلة الزمالك بلوغ المباراة وتم اثبات الحالة بمحضر رسمي وبصور موثقة .



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