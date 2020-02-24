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ماذا ينتظر الزمالك من عقوبات بعد عدم الحضور أمام الأهلي؟

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:30 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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ينتظر نادي الزمالك العقوبات التى ستصدر من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عقب ما حدث خلال مباراة القمة اليوم، وعدم حضور الابيض لستاد القاهرة الدولى. 


وانهي الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا اللقاء بعد مرور 20 دقيقة فقط من بداية اللقاء بتواجد الاهلي فقط داخل الملعب. 


وتنص لائحة لجنة الانضباط المادة رقم 21  على التالي:

أنه في حالة التسبب في عدم إقامة المباريات الرسمية أو الودية أو العمل على إفشالها أو التلويح بعدم المشاركة فيها أو الانسحاب منها قبل بدئها لأي سبب من الأسباب والإخلال بمتطلبات تنظيمها أو التسبب في تعطيل التقنيات الفنية في إدارة المباريات.


التخلف عن إحدى المباريات أو الامتناع عن المشاركة فيها أو الانسحاب منها قبل بدنها لأي سبب من الأسباب.


يعاقب النادي بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: -

1-تحذير.
2-التوبيخ
3-غرامة مالية بحد أدنى 50000 ألف جنيه مصري.

4-خسارة المباريات.

5-اللعب على ملعب محايد.

6-منع اللعب في ملعب معين.

7-الحرمان من القيد.

8-الخصم من النقاط.

9-هبوط فريق النادي إلى القسم الأدنى.

10-الاستبعاد من المشاركة في إحدى المسابقات لفترة تحددها اللجنة.

11-إلغاء نتيجة المباراة لفرق النادي في مسابقة أو أكثر.

12-منع فريق أو فرق النادي من المشاركة في إحدى أوكل المسابقات.

13-الحرمان من الجائزة.

14-سحب اللقب.

وتوقع اللجنة العقوبات المناسبة دون التقيد بالتسلسل الوارد لهذه العقوبات.
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