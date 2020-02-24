أبو قير يستضيف الأوليمبي في ديربي سكندري بالقسم الثاني



يلتقي نادي ابو قير للاسمده مع نادي الاوليمبي في مواجهه سكندرية من نوع خاص، تنطلق في الثالثة من عصر الثلاثاء، بالجولة الـ 16 للمجموعة الثالثة، من دوري القسم الثاني.



حيث يملك فريق ابو قير للأسمده 21 نقطه بقياده أحمد الكاس بينما يملك فريق الاوليمبي 15نقطه بقياده محمد كيتا .



ويسعي فريق ابو قير إلى مواصلة انتصاراتة والتي تحققت عقب تولي الكاس مسئولية تدريب الفريق وكان أبو قير للاسمده فاز علي بلديه المحله وبيلا في اخر جولتين، ويحتاج للفوز على الأوبيمبي، من أجل الدخول في منطقه الامان.



اما فريق الاوليمبي سيخوض المباراه تحت شعار لا بديل عن الفوز للاقتراب خطوه لمنطقه الامان والهروب من شبح الهبوط.



وكان استعداد كيتا المدير الفني للاوليمبي لهذه المباراه من خلال مشاهده فريق ابو قير للاسمده في اخر جولتين للوقوف علي نقاط القوه والضعف للفريق المنافس.



وكان الاوليمبي قد خسر في الجولة السابقة، من دمنهور 1/0، وتأجل له لقاء مع الرجاء بسبب الأمطار.



وشهدت مباراة الدور الأول، فوز الأوليمبي، علىأبو قير، بهدفين مقابل هدف، وكان وقتها يتولى أحمد الكاس تدريب فريق الاوليمبي في لقاء الدور الأول، لذلك ستكون هذه المباراه لها طابع خاص.





ترتيب المجموعة الثالثة



1- فاركو 30 نقطة

2- دمنهور 30 نقطة

3- غزل المحلة 28 نقطة

4- المنصورة 26 نقطة

5- دكرنس 24 نقطة

6- الرجاء 22 نقطة

7- أبو قير 20 نقطة

8- البلدية 19 نقطة

9- الحمام 17 نقطة

10- الأوليمبي 15 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط



