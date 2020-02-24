Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظة القاهرة تكشف عن استعداداتها لمواجهة مياه الأمطار

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:26 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
كشف اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، عن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة الطقس السيئ، قائلًا إن المحافظة نسقت مع هيئة الأرصاد مسبقًا، لكن كمية الأمطار كانت كثيفة للغاية خاصة في المناطق الشرقية في مدينة نصر ومصر الجديدة.

وأضاف "عوض"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن المحافظة تنسق لتغيير شبكات الصرف الصحي في مصر الجديدة وتوسعة شبكاتها لاستيعاب كميات الأمطار التي تهطل في أوقات متفاوتة من العام.

وأشار إلى أن الأمطار لم تتوقف على مدار 8 أو 9 ساعات، موضحًا أن شبكات الصرف الصحي لم تستوعب هذه الكميات من المياه، لافتًا إلى أنه من الناحية الفنية فإن الشبكة في شرق القاهرة تحتاج لتغيير والتي تتكلف مليارات الجنيهات، متابعًا: "نعمل منذ الواحدة ظهرًا على شفط المياه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مياه محافظة القاهرة شوارع الأمطار

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق صادم من القاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد الانسحاب أمام الأهلي.. عقوبات نارية والسقوط للدرجة رابعة في انتظار الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

أخبار ريال مدريد.. إيقاف نجم الملكي قبل موقعة السيتي وأزمة جديدة تواجه زيدان في البيرنابيو

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

منذ ساعة و 16 دقيقة

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق لمنازلهم

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 13 ساعة

ماذا ينتظر الزمالك من عقوبات بعد عدم الحضور أمام الأهلي؟

منذ 41 دقيقة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. العقوبات المنتظرة على الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أول رد من القابضة للمياه والصرف الصحي على غرق القاهرة بسبب الأمطار

محافظ القاهرة: شبكات الصرف لم تستطع استيعاب مياه الأمطار

محافظ القاهرة يتفقد نفق العروبة لمتابعة رفع مياه الأمطار (فيديو)

شاهد.. عودة الحياة لطبيعتها إلى نفق العروبة بعد هطول الأمطار

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء بالمنوفية

التنمية المحلية ترفع الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:55 م

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

11:13 م

عاجل.. تعليق صادم من القاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

10:51 م

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

09:36 م

عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

09:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status