محافظة القاهرة تكشف عن استعداداتها لمواجهة مياه الأمطار

كشف اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، عن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة الطقس السيئ، قائلًا إن المحافظة نسقت مع هيئة الأرصاد مسبقًا، لكن كمية الأمطار كانت كثيفة للغاية خاصة في المناطق الشرقية في مدينة نصر ومصر الجديدة.



وأضاف "عوض"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن المحافظة تنسق لتغيير شبكات الصرف الصحي في مصر الجديدة وتوسعة شبكاتها لاستيعاب كميات الأمطار التي تهطل في أوقات متفاوتة من العام.



وأشار إلى أن الأمطار لم تتوقف على مدار 8 أو 9 ساعات، موضحًا أن شبكات الصرف الصحي لم تستوعب هذه الكميات من المياه، لافتًا إلى أنه من الناحية الفنية فإن الشبكة في شرق القاهرة تحتاج لتغيير والتي تتكلف مليارات الجنيهات، متابعًا: "نعمل منذ الواحدة ظهرًا على شفط المياه".

