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بسبب "كورونا".. الكويت توقف الرحلات من وإلى إيطاليا وتايلاند وكوريا الجنوبية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:13 م
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علم الكويت
علم الكويت
وكالات
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أعلنت الكويت، مساء اليوم الإثنين، وقف الرحلات المغادرة والقادمة من إيطاليا وتايلاند وكوريا الجنوبية، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

ووصل عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس "كورونا" التاجي في الكويت إلى 5 حالات.

وأعلنت السلطات الكويتية، في وقت سابق من مساء اليوم، أنها ألغت النشاط الرياضي لمدة أسبوعين، وألغت احتفالات العيد الوطني حتى إشعار آخر، بسبب الفيروس، كما تم تشكيل فريق برئاسة وزير الصحة للحد من انتشار الفيروس.

وأكد مجلس الوزراء الكويتي على أنه لن يتهاون باتخاذ بأي إجراء لحماية البلاد من "كورونا"، داعيًا إلى تفهم الإجراءات التي تتخذها السلطات لمواجهة الفيروس.

وذكرت الصحة الكويتية أن الفحوصات الأولية، التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية أسفرت عن وجود 3 حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد- 19".

وأوضحت أن "الحالة الأولى لمواطن كویتي یبلغ من العمر (53 عاما)، والثانیة لمواطن سعودي یبلغ من العمر (61 عاما)، أما الحالة الثالثة فهي لغیر محددي الجنسیة ویبلغ من العمر (21 عاما)، كما شددت على أن الحالة الصحیة للمصابین حتى الآن طبیعیة، ولم تظهر علیهما أي أعراض للمرض.

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الكلمات المفتاحية

كوريا الجنوبية كورونا فيروس كورونا فيروس تايلاند الكويت إيطاليا

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