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أول تحرك برلماني ضد عودة الطيران للصين

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:24 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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أبدى المهندس فرج عامر، رئيس لجنة االصناعة بمجلس النواب، اعتراضه على قرار عودة رحلات الطيران إلى بكين نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن عدد المصابين في الصين تخطى 75 ألف مصاب، فضلا عن حالات الوفاة.

وأشار "عامر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن أكبر 17 خط طيران بالعالم أوقفوا الرحلات إلى الصين، مؤكدا أن القرار بعود رحلات الطيران المصري ليس من الوجاهة، وليس في مصلحة المواطن المصري.

وكشف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة ضد وزير الطيران للتعرف على أسباب قرار عودة رحلات الطيران إلى بكين في ظل هذه الظروف.
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الكلمات المفتاحية

النواب الطيران الصين

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