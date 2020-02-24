أحمد كريمة مهاجما السلفيين: لديهم أجندات تتبع مخابرات دولية

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن السلفيين لديهم أجندات تتبع مخابرات دولية، من أجل أن تأسيس كيان بديل للأزهر الشريف، ولكنهم لم ينجحوا.



وتابع "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن السلفيين حصلوا على تمويل من الخارج وقاموا بإنشاء 12 قناة دينية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومعظمهم لم يحملوا أي مؤهلات دينية، في حين الأزهر الشريف، حتى الآن لا يملك قناة فضائية واحدة.



وتابع أن الأزهر الشريف حذر من أصحاب الفكر المتطرف كثيرًا ولكن لم تكن هناك استجابة لهذا التحذير، معقبًا: "يكفي أن بعض هؤلاء دخلوا مجلس النواب".

