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لطيفة تطرح أغنيتها الجديدة "زيدي"

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:52 م
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لطيفة
لطيفة
فايقة محمد عادل
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تحرص لطيفة على التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صورة من حياتها اليومية والفنية، حيث طرحت لطيفة البوستر الدعائي لأغنيتها "زيدي" عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". 

وعلقت لطيفة قائلة اسمعو أغنيتي الجديدة "زيدي" على spotify Arabia.

لاق البوستر التفاعل من قبل الكثير، ومن أبرز التعليقات على الأغنية " تجنن براڤو عليكي، مبسوطين بما تقدمي، و ألبومك الجديد تحفة، ومتسنين أغنية دراما". 

يذكر أن آخر أعمال لطيفة التونسية، أغنية "أقوى واحدة"، من كلمات عمرو المصري، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، على حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وبعد النجاح التي حققته الأغنية قامت لطيفة بإطلاق مبادرة أقوى واحدة.

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