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أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:13 م
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بوابة الفجر
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تداول رودا السوشيال ميديا مقطع فيديو للاعبي الزمالك الناشئين خلال مغادرتهم لحافلة الفريق قبل التوجه لمواجهة الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة ببطولة الدوري.


وغادر لاعبو الزمالك حافلة الفريق وسط وجود لرجال الأمن والذين طالبوا اللاعبين أكثر من مرة باستقلال الحافلة والذهاب لملعب اللقاء قبل أن يقرر اللاعبين العودة للمنزل وعدم الذهاب للملعب.


وقام حكم اللقاء بالغاء المباراة بعد مرور 30 دقيقة على موعدها واحتسب النتيجة لصالح الأهلي بالفوز بهدفين مقابل لاشئ وفقاً للوائح.

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