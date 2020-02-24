Advertisements
Advertisements
Advertisements

"العار والمهزلة والنقطة السوداء".. ردود أفعال غاضبة بعد انسحاب الزمالك أمام الأهلي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:12 م
Advertisements
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
الفجر الرياضي
Advertisements
علق عدد من نجوم الكرة المصرية على أزمة انسحاب فريق الزمالك من مباراة القمة 119 ضد غريمه التقليدي النادي الأهلي والتي كان مقررًا إقامتها مساء الاثنين 24 فبراير 2020 على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.
وكان الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا أعلن انتهاء المباراة وفوز الأهلي اعتباريًا 2/0، وذلك بعد تخلف فريق الزمالك عن الحضور إلي ستاد القاهرة الدولي لخوض لقاء القمة، نتيجة تعطل حافلة الفريق وعدم قدرة اللاعبين على الوصول لملعب المباراة وفقًا لما جاء في المحضر الذي حرروا مسئولي القلعة البيضاء.

-أحمد حسام "ميدو":

نجم الزمالك ومدربه السابق أحمد حسام "ميدو" كان له عدة تغريدات بخصوص أزمة مباراة القمة حيث كتب قبل المباراة قائلا:"في مباراة وادي دجلة والمقاصة بداية الموسم تعطلنا في الطريق بسبب الأمطار، وخاطبنا حسام الزناتي بأننا لا نستطيع الوصول لملعب المباراة في الوقت المحدد، وكان رده قاطعا على وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة، قائلا إننا إذا لم نبدأ المباراة بعد 20 دقيقة من موعدها المحدد، فسيتم احتسابنا مهزومين".

وأضاف في تغريدة أخري "أتمنى من كل قلبي أن يتعثر ناشئو الزمالك في الوصول لاستاد القاهرة في الموعد المحدد، وأن يتم احتساب النتيجة 2-0 لصالح الأهلي. هذا هو أفضل سيناريو ممكن لجميع الأطراف".

وتابع قائلا: "أعرف الأوامر التي حصل عليها مسؤولو فريق الشباب، وصدقوني عدم وصول الفريق أكرم بكثير للجميع!!".

وأكمل: "كيف سيحافظ الدوري المصري على القيمة التسويقية له في ظل ما يحدث الآن؟، كيف سيثق المعلن في الاستثمار في دوري لم يستطع منظموه إقامة أهم مباراة به في الموسم؟، كيف سيتشجع أي مستثمر للاستثمار في الكرة المصرية بعد ما نشاهده الآن؟".

-عصام الحضري:

حارس مرمي منتخب مصر والأهلي السابق عصام الحضري كان له تعليق مثير بخصوص انسحاب الزمالك من مباراة القمة حيث وصف الأمر بـ"العار" قائلا عبر حسابه في تويتر: "كرة القدم جزء من حضارة مصر. عار على كل من شارك في هدم ما بناه الرجال".

-أحمد حسن:

واعتبر أحمد حسن عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية السابق ما حدث في القمة 119 "مهزلة" وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر": " ما يحدث الآن مهزلة بكل ما تحمله الكلمة، لبلد هو الأكبر والأقدم والأعرق والأكثر تتويجا بالبطولات للمنتخبات والفرق".

وأضاف: "المشهد هو بمثابة العار لكل من شارك فيه، ونقطة سوداء في تاريخ الكرة المصرية. استقيموا يرحمكم الله".

-اتحاد الكرة:

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم بيان على صفحته بموقع فيسبوك عقب اطلاق الحكم صافرة انتهاء المباراة جاء فيه: "نأسف لهذا المشهد .. وستطبق اللائحة، علما بأنه تم التنسيق مع الأمن، وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة".

ووفق لائحة اتحاد الكرة، فإنه في حال عدم حضور أحد الفريقين، يعلن الفريق الآخر فائزا بنتيجة 2- صفر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة القم رياضة جيديميناس ماسيكا الليتواني جيديميناس ماسيكا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

بعد الانسحاب أمام الأهلي.. عقوبات نارية والسقوط للدرجة رابعة في انتظار الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

منذ ساعة و 17 دقيقة

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

منذ حوالي 6 ساعات

ماذا ينتظر الزمالك من عقوبات بعد عدم الحضور أمام الأهلي؟

منذ 42 دقيقة

أخبار ريال مدريد.. إيقاف نجم الملكي قبل موقعة السيتي وأزمة جديدة تواجه زيدان في البيرنابيو

منذ ساعة و 19 دقيقة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. العقوبات المنتظرة على الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق لمنازلهم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعليق صادم من القاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة و 21 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:55 م

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

11:13 م

عاجل.. تعليق صادم من القاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

10:51 م

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

09:36 م

عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

09:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status