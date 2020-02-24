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أحمد كريمة: يجب فرض عقوبات رادعة على من يكفر مجدي يعقوب

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:15 م
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الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إنه لا يحق لأحد سواء كان مسلم أو غير مسلم أن يحدد مصير الناس بعد الموت، وهذا واضح في قوله تعالى: " إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ".

وتابع "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن ما قيل عن كفر مجدي يعقوب يأتي في إطار نشر خطاب الكراهية، ويجب انزال العقوبات الرادعة ضد من يصدر مثل هذه الخطابات.

ولفت إلى أن الفتنة نائمة ولعن الله من أيقظها ومن يصدر مثل هذه الخطابات لديه عقلية متطرفة، مشددًا على ضرورة استبعاد من يصدر مثل هذه الفتاوى من الخطاب الديني.
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الكلمات المفتاحية

مجدي يعقوب عقوبات الدكتور أحمد كريمة

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