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اليوم.. حفل تأبين رئيس الآثار الأسبق بمقر الوزارة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:47 ص
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محمد إبراهيم بكر
محمد إبراهيم بكر
حسام زيدان
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أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إقامة حفل تأبين للدكتور محمد إبراهيم بكر رئيس هيئة الآثار المصرية الأسبق (١٩٩٠-١٩٩٣م)، وذلك مساء اليوم الثلاثاء ٢٥ فبراير، بمقر الوزارة بالزمالك الساعة السادسة والنصف مساءً بقاعة أحمد باشا كمال.

وكان الأثريون قد ودعوا الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم بكر، الذي وافته المنية مساء الأربعاء 19 فبراير، حيث أديت صلاة الجنازة عليه ظهر الخميس 20 فبراير بجامع مصطفي محمود

ومحمد إبراهيم بكر، عميد ومؤسس المعهد العالي لحضارات الشرق الأدنى القديم بجامعة الزقازيق، ورئيس هيئة الآثار المصرية السابق، وعميد المعهد العالي للسياحة والفنادق، وعميد كلية الآداب الأسبق والعميد الحالي لكلية الآثار والإرشاد السياحي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وحصل على الليسانس في الآداب سنة 1955 من جامعه عين شمس تخصص الآثار والتاريخ القديم-بتقدير جيد جدا-القاهرة، وحصل على درجة الدكتوراه في الآثار والتاريخ القديم عام 1962.

الخبرات الخاصة بالفقيد الراحل
عمل إبراهيم مفتشًا للآثار بمناطق سقارة والجيزة وميت رهينة وبنها والقاهرة (1956-1957)، وهو عضو البعثة الحكومية إلى جامعة برلين للحصول على درجة الدكتوراه في الآثار والتاريخ القديم (157-1962)، كما عمل في القسم العلمي لهيئة الآثار المصرية 1962-1964، ومدرس في علم الآثار وتاريخ السودان القديم بجامعة القاهره فرع الخرطوم، والسودان 1964-1969، ثم أستاذًا مساعدًا في بجامعة القاهرة فرع الخرطوم 1969، ثم أستاذًا معارًا بجامعة طرابلس 1972-1976، ثم جامعة الزقازيق 1976-1980، وعمل أيضا رئيسًا لقسم التاريخ بكلية الآداب –جامعه الزقازيق 1976-1985، وأستاذ التاريخ القديم والآثار وعميد كلية الآداب – جامعه الزقازيق وأقدم عمداء الجامعه في المجلس الأعلى للجامعات 1980-1986،

وترأس بعثة جامعة الزقازيق للكشف عن آثار منطقة تل بسطة في محافظة الشرقية بدلتا وادي النيل 1978-1995، وكان عضوًا اللجنة الدائمة للآثار بهيئة الآثار المصريه 1976، والمشرف على معرض توت عنخ آمون للآثار المصرية بمدينة بون في ألمانيا 1977، وهو مؤسس متحف جامعه الزقازيق لآثار تل بسطة 1981-1989، ومؤسس قسم الدراسات الإعلامية بكلية الآداب جامعة الزقازبق 1982.

وكان الفقيد عضوًا في اللجنة التابعة للمجلس الأعلى للثقافه لفحص الانتاج المقدم لنيل جوائز الدوله للتفوق لعام 2008، وعضوًا بهيئة مكتب لجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلى للجامعات بوزاره التعليم العالى عن الدوره 2008- 2010.
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الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والأثار مصر المجلس الاعلى للاثار الدكتور محمد إبراهيم بكر

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