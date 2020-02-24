6 مواجهات قوية في مجموعة بحري بدوري القسم الثاني



تنطلق في الثالثة من عصر الثلاثاء، منافسات الجولة 16 للمجموعة الثالثة، للقسم الثاني - مجموعة بحري - بإقامة 6 مباربات قوية ومرتقبة.





ويقدم الفجر الرياضي مباريات تلك الجولة الساخنة :



1- فاركو مع غزل المحلة



يقام استاد حرس الحدود، مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين فاركو المتصدر بقيادة أحمد عاشور برصيد 30 نقطة، مع فريق غزل المحلة، صاحب المركز الثالث بقيادة خالد عيد برصيد 28 نقطة.



ويسعى فاركو إلى الفوز للحافظ على القمة، كما يسعى المحلة إلى الفوزلخطي فاركو في الترتيب، وكان التعادل الإيجابي بهدف نتيجة الدور الأول.



2- دمنهور مع الحمام



يلتقي فريق دمنهور وصيف المجموعة - بقيادة كمال فريد برصيد 30 نقطة مع فريق الحمام صاحب المركز التاسع بقيادة سمير سعد برصيد 17 نقطة، يسعى فريق دمنهور للفوز للحفاظ علي القمة، بينما يسعى فريق الحمام إلى الفوز للخروج من النفق المظلم، وحقق فريق دمنهور الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الأولي.



3- أبو قير مع الأوليمبي



يصطدم فريق بين أبو قير بقيادة أحمد الكأس صاحب الـ 20 نقطة بفريق الأوليمبي

العاشر بقيادة محمد كيتا برصيد 15 نقطة، يسعى الفريقين الفوز للهروب من الهبوط، وحقق فريق الأوليمبي الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



4- المنصورة مع دكرنس



يستضيف فريق المنصورة صاحب المركز الرابع بقيادة ياسر عبد الواحد برصيد 26 نقطة، نظيره فريق دكرنس الخامس بقيادة مصطفى عبده برصيد 26 نقطة، ويسعى الفريقين إلى الفوز للاقتراب من القم، وكان التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة الدور الأول.



5- الرجاء مع المالية



على ملعب مركز شباب مطروح، يلعب فريق الرجاء السادس بقيادة نبيل محمود برصيد 22 نقطة، مع فريق المالية بقيادة أيمن مجدى برصيد 5 نقاط.



وحقق فريق الرجاء الفوز خارج ملعبة بهدفين مقابل هدف في المباراة الأولى.



6- بلدية المحلة مع بيلا



يواجه فريق بلدية المحلة الثامن بقيادة رمضان السيد برصيد 19 نقطة نظيره فريق بيلا الذي يتواجد في المركز الأخير بقيادة إبراهيم الشهيدى برصيد 5 نقاط، وحقق فريق البلدية الفوز بهدف في الدور الأول.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- فاركو 30 نقطة

2- دمنهور 30 نقطة

3- غزل المحلة 28 نقطة

4- المنصورة 26 نقطة

5- دكرنس 24 نقطة

6- الرجاء 22 نقطة

7- أبو قير 20 نقطة

8- البلدية 19 نقطة

9- الحمام 17 نقطة

10- الأوليمبي 15 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط



