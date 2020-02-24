شعبة الدخان تكشف تفاصيل قرار رفع ضريبة التبغ



كشف الإبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة التبغ باتحاد الصناعات، عن تفاصيل قرار رفع ضريبة التبغ، قائلًا: "إن القانون استحدث أمرين لمحاربة السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن وفقًا لآليات لم تكن موجودة من قبل".



وأضاف "الإمبابي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن التعديل الجديد قضى على "مصانع بير السلم" الخاصة بالمعسل، وظاهرة "ضرب فواتير التبغ".



وأوضح رئيس شعبة التبغ باتحاد الصناعات، أن قرار رفع الضريبة تم بعد الاجتماع مع وزارة المالية، معلقًا: "لأول مرة يكون في مصر قانون يحارب التهريب في هذه الصناعة بشكل مباشر".

