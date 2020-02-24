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ارتفاع عدد مصابي فيروس "كورونا" في الكويت إلى 5 حالات

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:47 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
الفجر
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أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الإثنين، بأن "عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس "كورونا" الجديد في الكويت وصل إلى 5 حالات".

وأعلنت السلطات الكويتية، في وقت سابق من مساء اليوم، أنها ألغت النشاط الرياضي لمدة أسبوعين بسبب فيروس "كورونا"، كما تم تشكيل فريق برئاسة وزير الصحة للحد من انتشار الفيروس.

هذا وأكد مجلس الوزراء الكويتي أنه لن يتهاون باتخاذ بأي إجراء لحماية البلاد من "كورونا"، داعيًا إلى تفهم الإجراءات التي تتخذها السلطات لمواجهة الفيروس.

وألغت الكويت احتفالات العيد الوطني حتى إشعار آخر، بسبب ظهور إصابات بالفيروس الجديد في البلاد.

وأوضح مجلس الوزراء: أن "الوضع الاستثنائي يستوجب تدابير استثنائية صارمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين"، وقرر إلغاء كافة فعاليات الوطنية والشعبية حتى إشعار آخر، داعيًا إلى "تفهم الإجراءات التي تفرضها مواجهة هذا الوباء، وتجسيد التعاون لسلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم".

وذكرت الصحة الكويتية أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية أسفرت عن وجود 3 حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، موضحة أن "الحالة الأولى لمواطن كویتي یبلغ من العمر (53 عاما)، والثانیة لمواطن سعودي یبلغ من العمر (61 عاما)، أما الحالة الثالثة فهي لغیر محددي الجنسیة ویبلغ من العمر (21 عاما)، كما شددت على أن الحالة الصحیة للمصابین حتى الآن طبیعیة، ولم تظهر علیهما أي أعراض للمرض.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس الكويت

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