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ما بين أزمة فلسطين وأحداث مباراة السوبر.. تاريخ القمم الملغية بين الأهلي والزمالك

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:47 م
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد الدمتناوي
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اضطر الليتواني جيديميناس ماجيكا حكم مباراة قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، لإنهاء المباراة قبل أن تبدأ وذلك بعد عدم حضور الزمالك إلى إستاد القاهرة لمواجهة غريمه التاريخي الأهلي اليوم الإثنين.

وسيتم إعتماد النتيجة من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بفوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، ليصل للفوز السادس عشر على التوالي.

ترتيب الأهلي في جدول الدوري المصري الممتاز
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 48، متربعا على عرش بطولة الدوري المصري الممتاز، جمعهم من الفوز في 16 مباراة على التوالي.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، تاريخ مواجهات القمم الملغية بين الأهلي والزمالك.

الأهلي تمنى حسم اللقب وانسحب في النهاية
كان الأهلي في حاجة لحسم لقب دوري القاهرة موسم 1940-1941، وبحاجة للفوز على الزمالك بنتيجة أكثر من 8 أهداف حتى يتوج باللقب، والذي كان يتصدره الزمالك بفارق نقطتين وفارق أهدافه 28 مقابل 13 للأهلي.

وفي يوم المباراة 30 مايو 1941، انسحب الأهلي ولم يذهب للعب المباراة وتوج الزمالك باللقب.

مباراة فلسطين وتقاسم اللقب
وفي نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك موسم 1942-1943، حذر اتحاد الكرة الفريقين من السفر إلى فلسطين للمشاركة في مباراة ودية.
إلا أن الفريقين رفضوا قرارات اتحاد الكرة وسافروا إلى فلسطين، وألغيت المباراة وتقاسم الفريقين اللقب.

انسحاب الزمالك
وفي دوري القاهرة في موسم 1947-1948، كان الأهلي قد حسم اللقب، وكان مقرر أن يواجه الزمالك في الجولة الأخيرة.

وعرض مسؤولا الأبيض تغيير موعد مباراة القمة، إلا أن اتحاد الكرة رفض الأمر، ولم يذهب الزمالك للعب المباراة واحتسب اللقاء لصالح الأهلي.

الهدف الأشهر في تاريخ مواجهات الفريقين
وفي 14 مايو 1982، كانت هناك مباراة في بطولة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، وسجل حسن شحاته هدف صحيح في مرمى المارد الأحمر.

ولكن الحكم المساعد ألغى الهدف، وقرر الزمالك الانسحاب من كل البطولات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، وألغيت بطولة كأس مصر في ذلك الموسم.

السوبر الأول في التاريخ
وفي موسم 2001، كان هناك أول سوبر سيقام بين الأهلي بطل كأس مصر والزمالك بطل الدوري.

ولكن الأهلي قرر الإنسحاب بسبب ضيق الوقت من عودته من كوت ديفوار، بعدما خسر من أسيك أبيدجان بهدف نظيف في دور المجموعات من بطولة إفريقيا.

أزمة قيد اللاعبين في بطولة دوري أبطال العرب
انسحب الأهلي من مواجهة الزمالك في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال العرب، بعدما واجه الهلال في الجولة الأولى.

وقرر الأهلي الانسحاب بعدما رفض الاتحاد العربي لكرة القدم قيد لاعبين جدد في قائمة النادي.

اللجنة الخماسية وأحداث مباراة السوبر
وفي 24 فبراير 2020، قرر الزمالك عدم لعب مباراة الأهلي في بطولة الدوري المصري، بسبب الاعتراض على قرارات اتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة السوبر.

وقرر اتحاد الكرة إيقاف عدد من لاعبي الأهلي والزمالك، مع إيقاف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه، بسبب تصريحاته بعد مباراة السوبر المصري.

وبعد إنسحاب الزمالك من مباراة الأهلي، ينتظر الفريق الأبيض عقوبات قاسية، وهي احتساب نتيجة المباراة لصالح الأهلي 2-0 وخصم 6 نقاط من رصيده، وفقاً للمادة رقم 21 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق.

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