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شبرا نبات يطيح بالحسينات ويتأهل لنهائي دوري مراكز الشباب

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:33 م
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بوابة الفجر
سارة سالم
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نجح فريق مركز شباب شبرا نبات في الوصول لنهائي دوري مراكز الشباب النسخة السابعة موسم 2020، بعد الإطاحة بفريق مركز شباب الحسينات "الأقصر" في المباراة التي جمعتهما اليوم علي مركز شباب الجزيرة.

وكان قد انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ولجأ الحكم لضربات الترجيح التي حسمها مركز شباب شبرا نبات ممثل الغربية، بالفوز بثلاثية مقابل هدفين.


وينتظر شبرا نبات مواجهة حاسمة مع فريق مركز شباب كفر القشاش ممثل محافظة البحيرة والمقرر اقامتها بالوادى الجديد، بحضور يسري الديب وكيل المديرية للشباب، ومحمد سعفان مدير الإدارة العامة للشباب، و منار على منسق الدوري.

وسادت فرحة عارمة بعد انتهاء اللقاء معلنا حكم اللقاء، وصول شبرا نبات للدور النهائي، وقد هنأ أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضه بالغربيه فريق شبرا نبات والجهاز الفنى ومجلس الإدارة متمنياََ لهم الحصول على لقب دوري مراكز الشباب النسخه السابعه موسم 2020.
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