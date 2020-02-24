تفاصيل حج القرعة 2020 مصر وزارة الداخلية عبر بوابة الحج hij رابط التقديم لقرعة الحج والمستندات المطلوبة

حج القرعة 2020 مصر وزارة الداخلية عبر بوابة الحج hij، ننشر إلي جميع قراء ومتابعي بوابة الفجر الإلكترونية خطوات تقديم طلبات قرعة الحج 2020 وزارة الداخلية عبر رابط بوابة الحج المصرية، حيث أعلنت الوزارة البدء في تلقي طلبات حج القرعة بالدخلية منذ صباح يوم 22 فبراير وحتي يوم 8 مارس بجميع أقسام الشرطة بالمحافظات أو من خلال رابط بوابة الحج بالاسم والرقم القومي، وأعلنت وزارة الداخلية أنها تقوم بتنسيق مع جميع الجهات سواء الصحة أو الشرطة بالسعودية من خلال تيسير الحج على جميع حجاج القرعة المصرية وتوفير الرعاية اللازمة لهم وخاصة الرعاية الصحية، من خلال غرف طبية منتشرة في فنادق إقامة الحجاج المصريين.









حج القرعة 2020 مصر





تشهد قرعة الحج 2020 المصرية إقبال كبير من الملايين من المواطنين الراغبين في زيارة بيت الله الحرام وأداء الركن الأعظم من أركان الإسلام، خاصة في ظل ارتفاع أسعار حج السياحة 2020 في أغلب الشركات السياحية، ليكون قرعة الحج وزارة الداخلية هو الاختيار الأنسب لأغلب المواطنين،ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة قرعة الحج 2020 مصر من خلال بوابة الحج فقط بالرقم القومي.







