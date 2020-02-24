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تفاصيل حج القرعة 2020 مصر وزارة الداخلية عبر بوابة الحج hij رابط التقديم لقرعة الحج والمستندات المطلوبة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:26 م
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الحج والعمرة
الحج والعمرة
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تفاصيل حج القرعة 2020 مصر وزارة الداخلية عبر بوابة الحج hij رابط التقديم لقرعة الحج والمستندات المطلوبة

حج القرعة 2020 مصر وزارة الداخلية عبر بوابة الحج hij، ننشر إلي جميع قراء ومتابعي بوابة الفجر الإلكترونية خطوات تقديم طلبات قرعة الحج 2020 وزارة الداخلية عبر رابط بوابة الحج المصرية، حيث أعلنت الوزارة البدء في تلقي طلبات حج القرعة بالدخلية منذ صباح يوم 22 فبراير وحتي يوم 8 مارس بجميع أقسام الشرطة بالمحافظات أو من خلال رابط بوابة الحج بالاسم والرقم القومي، وأعلنت وزارة الداخلية أنها تقوم بتنسيق مع جميع الجهات سواء الصحة أو الشرطة بالسعودية من خلال تيسير الحج على جميع حجاج القرعة المصرية وتوفير الرعاية اللازمة لهم وخاصة الرعاية الصحية، من خلال غرف طبية منتشرة في فنادق إقامة الحجاج المصريين.


حج القرعة 2020 مصر

تشهد قرعة الحج 2020 المصرية إقبال كبير من الملايين من المواطنين الراغبين في زيارة بيت الله الحرام وأداء الركن الأعظم من أركان الإسلام، خاصة في ظل ارتفاع أسعار حج السياحة 2020 في أغلب الشركات السياحية، ليكون قرعة الحج وزارة الداخلية هو الاختيار الأنسب لأغلب المواطنين،ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة قرعة الحج 2020 مصر من خلال بوابة الحج فقط بالرقم القومي.


حج القرعة 2020 وزارة الداخلية عبر بوابة الحج الإلكترونية

وتم فتح باب التسجيل للحج سواء من خلال أقسام الشرطة أو من خلال بوابة الحج وإتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى بوابة الحج.

اختيار حج القرعة.

تسجيل الدخول.

كتابة الاسم رباعي.

كتابة رقم الموبايل.

كتابة الرقم القومي.

الضغط على حفظ.


وأعلنت وزارة الداخلية شروط التقديم على حج القرعة 2020 وزارة الداخلية، بأن يكون المتقدم مصري الجنسية، ولا يقل عمره عن 25 عام من الرجال.

والسيدات الأقل من 45 عام يشترط وجود محرم بالغ من العمر 18 عام كحد أدني، والرجال فوق السبعين عام يشترط وجود مرافق معهم.

تفاصيل حج القرعة 2020 مصر وزارة الداخلية عبر بوابة الحج hij رابط التقديم لقرعة الحج والمستندات المطلوبة
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