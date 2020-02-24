انهيار أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

انهارت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، لتسجل أسوأ أداء يومي في 6 أسابيع مع تزايد المخاوف من تراجع الطلب على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا خارج الصين.









وتراجع سعر العقود الأجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر أبريل بنحو 3.7 بالمائة ليسجل 51.43 دولار للبرميل، ليحقق أكبر خسارة يومية منذ جلسة 8 ينايرالماضي.





وهبط سعر العقود الأجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر أبريل بنحو 3.7 بالمائة ليسجل 56.39 دولار للبرميل.