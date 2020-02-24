صافرة إيطالية تُدير قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يتولى الحكم الإيطالي دانيلي اورساتو إدارة مباراة ريال مدريد مع مانشستر سيتي الإنجليزي بعد غد الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.





ويساعد اورساتو كل من لورينزو ماجانيلي واليساندرو جيالاتيني ودانييلي دوفيري في ملعب سانتياجو برنابيو.





ويتولى ماسيميليانو ايراتي مسئولية تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بالتعاون مع كاري كاربوني.





وسبق لاورساتو أن أدار مباراة واحدة من قبل للريال هذا الموسم خلال الفوز على جالطة سراي التركي بهدف دون رد كما أدار المباراة التي اكتسح فيها ريال مدريد فريق مالمو السويدي 8 - صفر في 2015.





ويتولى الإسباني جيل مانزانو إدارة مباراة ليون الفرنسي مع يوفنتوس الإيطالي يوم الأربعاء.





ويساعد مانزانو كل من دييجو باربيرو وانخل نيفادو وجويليرمو كوادرا.





ويتولى خوان مارتينيز مسئولية تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بالتعاون مع ريكارد دي بورجوس.



