أحمد بلال يستفز جماهير الأبيض: الزمالك هرب من الأهلي

استفز أحمد بلال لاعب الأهلي السابق جماهير نادي الزمالك بعد انسحاب الأبيض من لقاء القمة اليوم في مباراة مؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة بالدوري.









وقال أحمد بلال في تصريحات تلفزيونيه عبر قناة الأهلي: الزمالك تعتمد الانسحاب والهروب من مواجهة الأهلي، في مشهد مؤسف للكرة المصرية.









واضاف: الأهلي احترم الدولة والقنوانين بالذهاب لملعب ستاد القاهرة وخوض المباراة أمام الزمالك، في حين هرب الأبيض من المواجهة دون أي عواقب.







