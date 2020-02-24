غادة عبد الرازق عن غياب الزمالك في لقاء الأهلي: "دا اسمه ايه؟"

علقت الفنانة غادة عبد الرازق على ماحدث اليوم من انسحاب نادي الزمالك من المباراة التي كان من المفترض إقامتها مع الأهلي.



ونشرت غادة صورة للاعبي الأهلي وهم متواجدين بمفردهم داخل الملعب بستاد القاهرة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام وقالت: عايزة حد يقولي دا اسمه ايه.



وكان الزمالك قد قرر خوض مباراة القمة بفريق الشباب اعتراضاً علي إقامة المباراة قبل 4 أيام من مواجهة الترجي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



