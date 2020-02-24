Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير اقتصادي: المنتجات المصرية موجودة في كل دول العالم

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:20 م
Advertisements
محمد الحسيني
محمد الحسيني
أمنية فوزي
Advertisements

قال محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن وزارة الصناعة والتجارة طبقت معايير الجودة الشاملة في الصناعات الثقيلة والخفيفة والمتوسطة، وتُطبق معايير الجودة في فرز المنتجات، ومعايير الأمن والسلامة.

وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه عبر الفضائية المصرية، اليوم الاثنين، أن المنتج المصري موجود وحاضر بقوة في كل دول العالم، لافتًا إلى أن مصر تملك ثروات يحسدها العالم عليها، والآن الدولة المصرية أنهت عهد تصدير المادة الخام للخارج بأرخص الأسعار، بل أعادت تدوير مصادرها الخام قبل تصديرها للخارج.

وأوضح أن الدولة المصرية منذ عام 1995 حتى 2010 كانت حركتها مجمدة، ولا يوجد أي جديد أو تطوير أو تنمية، لكن بعد ثورة 25 يناير في 2011 حدثت رياح التغير حتى انتهينا من النظام السابق، وجاء عهد جديد عقب ثورة 30 يونيو، ودخلنا في مرحلة الإصلاح حتى أصبحنا الآن نعيش في مرحلة الازدهار.

وأكد أن مصر منذ عام 2013 حتى 2018 أصبحت دول العالم تتحدث عن إنجازاتها، مشيرًا إلى أن مصر افتتحت العديد من المدن الجديدة الواعدة، لتوفير فرص استثمارية لجميع القطاعات من المواطنين، موضحًا أن مصر تُنافس دول الإقليم في التنمية العقارية، وبعض المستثمرين في مجلس التعاون الخليجي اتجهوا للاستثمار في مصر بسبب جوها الذي يشجع على الاستثمار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حركة التصدير المصرية المنتجات المصرية الاصلاح الاقتصادي

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. اجتماع طارئ في اتحاد الكرة للرد على انسحاب الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية بالقاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق لمنازلهم

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

منذ حوالي 18 ساعة

اتحاد الكرة يكذب الزمالك ويعلن تطبيق لائحة الانسحاب أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أحمد بلال يستفز جماهير الأبيض: الزمالك هرب من الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. العقوبات المنتظرة على الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد الانسحاب أمام الأهلي.. عقوبات نارية والسقوط للدرجة رابعة في انتظار الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

ميدو: عدم وصول الزمالك للملعب أكرم بكثير للجميع

منذ ساعتين و 45 دقيقة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

منذ ساعة و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

مستشار وزير الصناعة: نستهدف منع تصدير الجلد كمادة خام خلال خمس سنوات

وزير الصناعة: مصر لا تستطيع الوصول بصادراتها إلى جميع دول افريقيا

بعد 20 عامًا من التدهور.. خطة تطوير لـ"الغزل والنسيج" ووعود بعودة القطاع لسابق عهده خلال عامين

محمد حمزة: مصر تتميز بالبعد الاستراتيجي والجغرافي ودولة صاحبة قرار

خبير اقتصادي: 5 أسباب وراء ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار (فيديو)

الزراعة: مصر حصدت المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:49 م

عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

08:25 م

عاجل.. العقوبات المنتظرة على الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

09:10 م

بعد الانسحاب أمام الأهلي.. عقوبات نارية والسقوط للدرجة رابعة في انتظار الزمالك

09:37 م

عاجل.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق لمنازلهم

08:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status