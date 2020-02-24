خبير اقتصادي: المنتجات المصرية موجودة في كل دول العالم



قال محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن وزارة الصناعة والتجارة طبقت معايير الجودة الشاملة في الصناعات الثقيلة والخفيفة والمتوسطة، وتُطبق معايير الجودة في فرز المنتجات، ومعايير الأمن والسلامة.



وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه عبر الفضائية المصرية، اليوم الاثنين، أن المنتج المصري موجود وحاضر بقوة في كل دول العالم، لافتًا إلى أن مصر تملك ثروات يحسدها العالم عليها، والآن الدولة المصرية أنهت عهد تصدير المادة الخام للخارج بأرخص الأسعار، بل أعادت تدوير مصادرها الخام قبل تصديرها للخارج.



وأوضح أن الدولة المصرية منذ عام 1995 حتى 2010 كانت حركتها مجمدة، ولا يوجد أي جديد أو تطوير أو تنمية، لكن بعد ثورة 25 يناير في 2011 حدثت رياح التغير حتى انتهينا من النظام السابق، وجاء عهد جديد عقب ثورة 30 يونيو، ودخلنا في مرحلة الإصلاح حتى أصبحنا الآن نعيش في مرحلة الازدهار.



وأكد أن مصر منذ عام 2013 حتى 2018 أصبحت دول العالم تتحدث عن إنجازاتها، مشيرًا إلى أن مصر افتتحت العديد من المدن الجديدة الواعدة، لتوفير فرص استثمارية لجميع القطاعات من المواطنين، موضحًا أن مصر تُنافس دول الإقليم في التنمية العقارية، وبعض المستثمرين في مجلس التعاون الخليجي اتجهوا للاستثمار في مصر بسبب جوها الذي يشجع على الاستثمار.