"خالك عرفات تعبان".. أحمد مجدي يعلق على غياب لاعبي الزمالك عن مباراة الأهلي

ربط الفنان أحمد مجدي، غياب لاعبي الزمالك عن مباراة الأهلي بالمكالمة الشهيرة "خالك عرفات تعبان" عبر حسابه على موقع الصور الصور والفيديوهات"إنستجرام".



وعلق "مجدي" على الصورة التي نشرها قائلا: "هما فعلا اللاعيبة ماراحوش الماتش؟ #عرفات_ولا_مين".



وتفاعل الجمهور على الصورة قائلين: "عيال صغيرة وأهاليهم خافو عليهم من البرد،اه بياكلو بليلة باين،اه كانو بيتفسحو في شوارع القاهرة".



ويذكر أن آخر أعمال أحمد مجدي مسلسل "الآنسة فرح" ويشارك في بطولته مع الفنانة رانيا يوسف وتامر فرج.

