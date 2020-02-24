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وزير المالية الإماراتي يستقبل وزير الخزانة الأمريكي في أبو ظبي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:04 م
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بوابة الفجر
وكالات
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استقبل وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد بن حميد الطاير، مساء اليوم الإثنين، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، في مقر وزارة المالية الإماراتية بأبو ظبي، وحضر اللقاء محافظ المصرف المركزي الإماراتي مبارك المنصوري، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويأتي اللقاء في إطار سعي وزارة المالية إلى تعزيز علاقات الصداقة وتنمية التعاون المالي والاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لـ"وام".

وقال الطاير: إنه "يجب مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات، التي تسهم في تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي والمالي والاستثماري".

وأضاف: "تحرص وزارة المالية على توطيد أطر الحوار المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تجمعنا بها علاقات تاريخية وشراكات استراتيجية متميزة، ونهدف إلى تعميق أطر التعاون الاقتصادي والمالي القائم، وبحث فرص تطويره مستقبلا بين البلدين".

ولفت الجانبان خلال الاجتماع إلى وجود فرص كبيرة أمام دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية؛ لتعزيز أطر التعاون المشترك بينهما، واستكشاف فرص جديدة واعدة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما أكدا على أهمية الشراكات الاستراتيجية، التي تجمع بينهما ودورها الهام في تعزيز نمو وازدهار المنطقة.

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وزير المالية الإماراتي وزير الخزانة الأمريكي الإمارات أمريكا أبو ظبي

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