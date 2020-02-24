تعرف على التفاصيل الكاملة لمبادرة "أسبوع صديق المستهلك"



أعلن اللواء الدكتور راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز مستعد لاستقبال كافة الشكاوى، وذلك من خلال غرفة عمليات خاصة بتلقي الشكاوي تعمل على مدار 24 ساعة لمدة أسبوع كامل، وأكد على تكثيف عمل سيارات الضبطية القضائية المنتشرة في محافظات الجمهورية.



تأتي مبادرة " أسبوع صديق المستهلك " بمشاركة جميع الجهات المختصة بتلقى الشكاوى، وذلك فى كل ما يتعلق بالمنظومة الاستهلاكية ، لوضع حلول لتلك الشكاوى والتي تخص "السلع – والخدمات - والأجهزة الكهربائية – والسيارات – الاتصالات- والمياه – الكهرباء – الغاز" بكل سهولة ويسر.



وفي أطار سعي "الفجر" لدعم المبادرة الوطنية "أسبوع صديق المستهلك"، ننشر وسائل التواصل مع خدمة حماية المستهلك التي جاءت كالتالي:

الخط الساخن 19588

واتس آب( المواطن رقيب) 01281661880

الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG،

بالإضافة للتطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية





خرج جهاز حماية المستهلك بمبادرة "أسبوع صديق المستهلك" منذ يوم السبت 22 فبراير، والتي جاءت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى إطار استراتيجية الدولة التي تسعى للاهتمام بحل مشاكل المواطن والعمل على سرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بحماية المستهلك.