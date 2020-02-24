Advertisements
Advertisements
Advertisements

مسلسل الاخ الكبير الحلقة 38‬‎ كاملة بجودة عالية HD على قناة (سي بي سي دراما/CBC Drama) الفضائية | اعرف موعد عرضها تردد القناة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:01 م
Advertisements
مسلسل الاخ الكبير الحلقة 38‬‎
مسلسل الاخ الكبير الحلقة 38‬‎
Advertisements

مسلسل الاخ الكبير الحلقة 38‬‎ كاملة بجودة عالية HD على قناة (سي بي سي دراما/CBC Drama) الفضائية | اعرف موعد عرضها تردد القناة 

مسلسل الاخ الكبير الحلقة 38‬‎، يمكن الآن للمتابعين مشاهدة أحداث مسلسل الاخ الكبير الحلقة الثامنة والثلاثون عبر شاشة قناة (سي بي سي دراما/CBC Drama) الفضائية بجودة عالية HD، وتصدر مسلسل الاخ الكبير الحلقة 38 تريند محرك بحث جوجل نظرًا لاهتمام العديد من المتابعين بهذا العمل المميز.

ويعتبر الاخ الكبير مسلسل اجتماعي تشويقي، حيث يتناول عدة قضايا اجتماعية تلامس الواقع المصري، وحقق مسلسل الاخ الكبير نسب مشاهدات كبيرة من قبل الجمهور بسبب أحداث الإثارة والتشويق الذي يحدثه المسلسل.

وينتظر عشاق المسلسل هذه الليلة مسلسل الاخ الكبير الحلقة 38‬‎ الذي يلعب فيه دور البطولة الفنان الكبير محمد رجب، لذا سنقدم لكم رابط سريع بجودة عالية HD لمتابعة أحداث الحلقة الثامنة والثلاثون 38.

وتدور قصة مسلسل الاخ الكبير الحلقة 38‬‎ كاملة حول شاب يدعى "حربي"، وهو الذي يقوم بتجسيد شخصيته الفنان محمد رجب، وهو الاخ الأكبر لأختين هم هبة مجدي والطفلة جنة محمد، ويواجه أيضًا "حربي" العديد من الظروف الصعبة في حياته ولكنه يقف أمامها حتى يتخلص من الأزمات والصعاب، ولكن مصاعب الحياة وظروفها القاسية تكثر عليه.

مسلسل الاخ الكبير
ويعد مسلسل الاخ الكبير من إنتاج شركة سينرجي، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، من بطولة محمد رجب، وعبير صبري، وهبة مجدي، ومحمد عز، ومحمود حجازي، وهاجر أحمد.

القناة الخاصة لعرض مسلسل الاخ الكبير الحلقة 38‬‎ كاملة
وسيتم عرض جميع حلقات مسلسل الاخ الكبير الحلقة 38‬‎ على شاشة قناة (سي بي سي دراما/CBC Drama)، وفي السطور التالية سنستعرض لكم تردد هذه القناة.

موعد عرض مسلسل الاخ الكبير
يُعرض مسلسل الاخ الكبير يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساًء ويتم إعادتها خلال 3 فترات الأولى 11 مساًء، والثانية في صباح اليوم التالي 11 صباحًا، والعرض الأخير يكون الساعة 2 مساًء.

تردد قناة (CBC Drama) لعرض مسلسل الاخ الكبير الحلقة 38‬‎ 
أصبح الآن بإمكانكم معرفة تردد قناة (CBC Drama) الخاصة لعرض مسلسل الاخ الكبير الحلقة 38‬‎ على القمر الصناعي نايل سات Nailsat، ولاستقبال القناة على أجهزتكم اتبعوا الخطوات التالية:-

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11488.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي (V).

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مسلسل الاخ الكبير الحلقة 38‬‎ كاملة بجودة عالية HD على قناة (سي بي سي دراما/CBC Drama) الفضائية | اعرف موعد عرضها تردد القناة 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مسلسل الاخ الكبير الحلقة 38 مسلسل الاخ الكبير الحلقة الثامنة والثلاثين مسلسل الاخ الكبير الحلقة الثامنة والثلاثون مسلسل الاخ الكبير 38 مسلسل الاخ الكبير متابعة مسلسل الاخ الكبير الحلقة 38 الحلقة الثامنة والثلاثون من مسلسل الاخ الكبير الحلقة 38 من مسلسل الاخ الكبير الاخ الكبير الحلقة 38 الاخ الكبير

أخبار تهمك

عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يكذب الزمالك ويعلن تطبيق لائحة الانسحاب أمام الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق لمنازلهم

منذ ساعتين و 30 دقيقة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية بالقاهرة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - تعرف على عقوبات الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

منذ ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

منذ حوالي 18 ساعة

بعد الانسحاب أمام الأهلي.. عقوبات نارية والسقوط للدرجة رابعة في انتظار الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. اجتماع طارئ في اتحاد الكرة للرد على انسحاب الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. العقوبات المنتظرة على الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

منذ ساعة و نصف

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو: عدم وصول الزمالك للملعب أكرم بكثير للجميع

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ابنة السفير الحلقة 4 كاملة مترجمة بجودة عالية HD على Shahid.net "قصة عشق" على قناة "ستار تي في Star TV" التركية sefirin kizi اعرف تردد القناة (تفاصيل مثيرة)

متابعة احداث مسلسل ختم النمر الحلقه 16 عبر قناة ON E الفضائية بجودة عالية اتش دي HD | اعرف تردد قناة اون اي موعد عرض المسلسل

مسلسل الاخ الكبير الحلقه 28 كامله على (شاهد.نت) بجودة عالية HD وقناة (سي بي سي دراما/CBC Drama) الفضائية | اعرف موعد عرضها تردد القناة الناقلة

مسلسل الأخ الكبير الحلقة 30.. حربي يستعين بصديق السجن في البحث عن برائته

مسلسل الاخ الكبير الحلقة 32.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

شاهد مسلسل الاخ الكبير الحلقه 34 كاملة بجودة عالية HD على قناة CBC Drama والقناة العارضة للمسلسل وتردد القناة NOW

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:49 م

عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

08:25 م

عاجل.. العقوبات المنتظرة على الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

09:10 م

بعد الانسحاب أمام الأهلي.. عقوبات نارية والسقوط للدرجة رابعة في انتظار الزمالك

09:37 م

عاجل.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق لمنازلهم

08:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status