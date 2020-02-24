مسلسل الاخ الكبير الحلقة 38‬‎ كاملة بجودة عالية HD على قناة (سي بي سي دراما/CBC Drama) الفضائية | اعرف موعد عرضها تردد القناة





مسلسل الاخ الكبير الحلقة 38‬‎ ، يمكن الآن للمتابعين مشاهدة أحداث مسلسل الاخ الكبير الحلقة الثامنة والثلاثون عبر شاشة قناة (سي بي سي دراما/CBC Drama) الفضائية بجودة عالية HD، وتصدر مسلسل الاخ الكبير الحلقة 38 تريند محرك بحث جوجل نظرًا لاهتمام العديد من المتابعين بهذا العمل المميز.





ويعتبر الاخ الكبير مسلسل اجتماعي تشويقي، حيث يتناول عدة قضايا اجتماعية تلامس الواقع المصري، وحقق مسلسل الاخ الكبير نسب مشاهدات كبيرة من قبل الجمهور بسبب أحداث الإثارة والتشويق الذي يحدثه المسلسل.





وينتظر عشاق المسلسل هذه الليلة مسلسل الاخ الكبير الحلقة 38‬‎ الذي يلعب فيه دور البطولة الفنان الكبير محمد رجب، لذا سنقدم لكم رابط سريع بجودة عالية HD لمتابعة أحداث الحلقة الثامنة والثلاثون 38.





وتدور قصة مسلسل الاخ الكبير الحلقة 38‬‎ كاملة حول شاب يدعى "حربي"، وهو الذي يقوم بتجسيد شخصيته الفنان محمد رجب، وهو الاخ الأكبر لأختين هم هبة مجدي والطفلة جنة محمد، ويواجه أيضًا "حربي" العديد من الظروف الصعبة في حياته ولكنه يقف أمامها حتى يتخلص من الأزمات والصعاب، ولكن مصاعب الحياة وظروفها القاسية تكثر عليه.





مسلسل الاخ الكبير

ويعد مسلسل الاخ الكبير من إنتاج شركة سينرجي، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، من بطولة محمد رجب، وعبير صبري، وهبة مجدي، ومحمد عز، ومحمود حجازي، وهاجر أحمد.





القناة الخاصة لعرض مسلسل الاخ الكبير الحلقة 38‬‎ كاملة

وسيتم عرض جميع حلقات مسلسل الاخ الكبير الحلقة 38‬‎ على شاشة قناة (سي بي سي دراما/CBC Drama)، وفي السطور التالية سنستعرض لكم تردد هذه القناة.





موعد عرض مسلسل الاخ الكبير

يُعرض مسلسل الاخ الكبير يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساًء ويتم إعادتها خلال 3 فترات الأولى 11 مساًء، والثانية في صباح اليوم التالي 11 صباحًا، والعرض الأخير يكون الساعة 2 مساًء.





تردد قناة (CBC Drama) لعرض مسلسل الاخ الكبير الحلقة 38‬‎

أصبح الآن بإمكانكم معرفة تردد قناة (CBC Drama) الخاصة لعرض مسلسل الاخ الكبير الحلقة 38‬‎ على القمر الصناعي نايل سات Nailsat، ولاستقبال القناة على أجهزتكم اتبعوا الخطوات التالية:-





- القمر الصناعي: نايل سات.





- التردد: 11488.





- معدل الترميز: 27500.





- الاستقطاب: رأسي (V).





- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



