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البابا تواضروس يفتتح مؤتمر كهنة مصر القديمة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:02 م
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البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
ماريان ناجى
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افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، المؤتمر السنوي لمجمع كهنة كنائس قطاع مصر القديمة والمنيل وفم الخليج والمنعقد بمركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون بحضور نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام للقطاع ذاته.

كما شارك قداسة البابا في المؤتمر بمحاضرة افتتاحية حملت عنوان "الأبوة الروحية".
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الكلمات المفتاحية

كهنة كنائس المؤتمر السنوي البابا تواضروس الثاني

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