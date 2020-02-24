Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير اقتصادي: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية نادي بها "عبدالناصر"

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:00 م
Advertisements
محمد الحسيني
محمد الحسيني
أمنية فوزي
Advertisements
انتقد محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، فئة في المجتمع تعترض دائمًا على الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة، معقبًا: "هذه الفئة مُحبطة وعايزة تشوف مصر بضغطة كليك زي دبي".

وقال "الحسيني"، خلال لقائه عبر الفضائية المصرية، اليوم الاثنين، إن هذه الفئة لا تتحمل النقد ومعترضة دائمًا وتتحدث عن السلبيات وليس الإيجابيات، مشيرًا إلى أن السلبيات كانت موجودة لكنها قلت، مع توجه الدولة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

وأوضح أن الاتحاد الأفريقي كان ينظر لمصر على أنها دولة مُهمشة أو متعالية ولا يريدون تطبيق علاقات معهم، لكن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لأول مرة انتهى هذا الأمر تمامًا، بل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سعى لإحياء العلاقات مع دول أفريقيا وسافر للعديد من الدول التي لم نسمع عنها، وأقام علاقات ومبادرات واتفاقيات ثنائية، لم تحدث منذ 30 عامًا.

وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية كان ينادي بها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في ستينات القرن الماضي، لكن لم تُنفذ لعدم توحيد الرؤى ووجود صراعات ونزاعات بين الدول الأفريقية، وبسبب الأيادي الخارجية التي تلاعبت بها، مؤكدًا أن وحدة أفريقيا ستعجلها منافسًا قويًا للأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكيتين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

رئاسة مصر للاتحاد الافريقي الاصلاح الاقتصادي اتفاقية التجارة الحرة اتفاقية التجارة الافريقية

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

ميدو: عدم وصول الزمالك للملعب أكرم بكثير للجميع

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. اجتماع طارئ في اتحاد الكرة للرد على انسحاب الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 12 ساعة

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد بلال يستفز جماهير الأبيض: الزمالك هرب من الأهلي

منذ 40 دقيقة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية بالقاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

بعد الانسحاب أمام الأهلي.. عقوبات نارية والسقوط للدرجة رابعة في انتظار الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق لمنازلهم

منذ ساعتين و 49 دقيقة

اتحاد الكرة يكذب الزمالك ويعلن تطبيق لائحة الانسحاب أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. العقوبات المنتظرة على الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

رئيس نيجيريا السابق: اتفاقية التجارة الحرة ستمحو العقبات التي تواجه حرية انتقال البضائع في إفريقيا

"التجارة والصناعة": حريصون على دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية

وزير التجارة يبحث مع الاتحاد الإفريقى إستعدادات مصر لإستضافة المقر التنفيذي اإتفاقية التجارة الإفريقية

رئيس المفوضية الأفريقية: اتفاقية التجارة الحرة حلم قديم للقارة السمراء يتحقق الآن

محمد عبدالغفار: اتفاقية التجارة الحرة تزيد من حجم التبادل بين دول القارة الإفريقية

أستاذ علوم سياسية يكشف أهمية توقيع اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية المشتركة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:49 م

عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

08:25 م

عاجل.. العقوبات المنتظرة على الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

09:10 م

بعد الانسحاب أمام الأهلي.. عقوبات نارية والسقوط للدرجة رابعة في انتظار الزمالك

09:37 م

عاجل.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق لمنازلهم

08:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status