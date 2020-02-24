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موعد مباراة الأهلي المقبلة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:54 م
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق الكرة العالمية تحديداً الأفريقية يوم السبت الموافق 29 فبراير 2020 لمتابعة مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر.


* موعد المباراة والقناة الناقلة :
تنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسابعة مساءًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sport HD


كورة اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر، حيث تأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته برصيد 11 نقطة خلف النجم الساحلي التونسي صاحب المركز الأول برصيد 12 نقطة.


وأسفرت قرعة دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة الفائز من مباراة الأهلي وصن داونز للفائز من مباراة الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي.


* التشكيل المتوقع :
- أما الأهلي فمن المتوقع أن يخوض المباراة بالتشكيل التالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : علي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني
خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية ورمضان صبحي
خط الهجوم : محمد مجدي قفشة وجونيور أجايي ومروان محسن


* القنوات الناقلة والبث المباشر :
البث مباشر مباراة الأهلي ضد صن داونز اليوم في دوري أبطال أفريقيا، حيث تُذاع المباراة في السادسة مساءًًًً في يوم السبت المقبل عبر شبكة قنوات Bein Sport HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة صن داونز ضد الأهلي على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات Bein Sport HD

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