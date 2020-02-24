80 مليار جنيه حصيلة الضرائب المفروضة على التبغ

عقب الدكتور أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على موافقة البرلمان على رفع أسعار السجائر، قائلًا: " قرار الموافقة على رفع الأسعار جاء بأغلبية، وهذا القرار في الاتجاه السليم ضمن العمل على زيادة مخصصات وزارتي الصحة والتعليم".



وأضاف "العربي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن رفع أسعار السجائر من المتوقع أن يزيد حصيلة الدولة بنسبة تتراوح ما بين 3لـ4 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أن الضرائب المفروضة على التبغ بشكل عام تتراوح ما بين 60 لـ80 مليار جنيه، وهي تمثل رقم معتبر في الإيراد الضريبي لميزانية الدولة.



كشف مصدر مسئول بإحدى شركات السجائر، عن توقف الشركات عن توريد منتجاتها بكافة أنواعها لحين إخطارها رسميًا من مصلحة الضرائب بالأسعار الجديدة، من أجل تعديل تلك الأسعار على ماكينات إصدار الفواتير الخاصة بتلك الشركات.



وأشار المصدر لـ "الفجر"،إلى أن الشركات قد ترفع أسعار بعض منتجاتها عن السعر الذي أعلنته مصلحة الضرائب في بيانها الصحفي اليوم، مؤكدا أن القانون يتيح لهم ذلك ما دام في إطار نفس الشريحة السعرية.