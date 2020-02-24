أهم أخبار الأهلي اليوم الاثنين 24 / 2 / 2020: أول قرار من محمود الخطيب بعد انسحاب الزمالك

شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين 24 فبراير 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها الفوز الاعتباري للفريق على غريمه الزمالك بعد انسحابه من مباراة القمة بين الفريقين بالدوري.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين:





في غياب الزمالك.. الأهلي يحسم القمة بثنائية





أطلق الليتواني جيدي ميناس ماسيكا صافرة نهاية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعد مرور ٢٠ دقيقة والتي كان من المقرر خوضها على ستاد القاهرة الدولي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.





ونفذ الحكم الليتواني الوائح بإنهاء المباراة بعد مرور ٢٠ دقيقة على إطلاق صافرة البداية لعدم وجود فريق الزمالك على أرضية الملعب.





وستعتمد لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم نتيجة المباراة لصالح الأهلي بالفوز بهدفين دون مقابل، ليصل للفوز السادس عشر على التوالي.





ورفع الأهلي بهده النتيجة رصيده إلى ٤٨ نقطة جمعهم من الفوز في ١٦ مباراة متتالية، بينما تجمد رصيد الزمالك عند ٣١ نقطة في المركز الثالث.





الأهلي ردا على انسحاب الزمالك: ""ربنا يعين القائمين على الرياضة في مصر"





قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي الأحمر يحترم اللوائح والقوانين ويقدر الدولة المصرية.





وأضاف مرجان في تصريحات تلفزيونية: "النادي الأهلي في ملعب المباراة ويحترم اللوائح والقوانين ويقدر الدولة المصرية ويحترم جميع الأطراف".





وتابع :"هناك لوائح سيتم تنفيذها، سبب تأجيل المباراة هي الأمطار وتأخر الحكام".





وزاد :"الوطن العربي ينتظر مباراة القمة لكن في النهاية أقول: "ربنا يعين القائمين على الرياضة".





وأشار :"النادي الأهلي يلتزم باللوائح والقوانين ولذلك هو النادي الأهلي".





وواصل :"كل واحد لا بد أن يراجع نفسه عندما يتحدث، ونتمنى أن تسير الأمور".





اتحاد الكرة يكذب الزمالك ويعلن تطبيق لائحة الانسحاب أمام الأهلي





رد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على عدم حضور نادى الزمالك لملعب القاهرة الدولى ومواجهة النادي الأهلي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.





وجاء بيان اتحاد الكرة، كالأتي :" نأسف لهذا المشهد وستطبق اللائحة".





وتابع الاتحاد في بيانه المقتضب: "علما بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة".





يذكر أن الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا قد انهي المباراة بعد 20 دقيقة فقط من تواجد الاهلي داخل ملعب اللقاء.





أول قرار من رئيس الأهلي بعد انسحاب الزمالك من لقاء القمة

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن هناك قرارًا من إدارة النادي الأحمر للجهاز الفني واللاعبين بعدم الحديث عن مباراة الزمالك.

عبد الحفيظ أضاف في تصريحات تلفزيونية :"مباراة صن داونز هامة للغاية، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل تحقيق الفوز والعودة من بيروتوريا والفريق في حوزته بطاقة التأهل لنصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا".

وتابع :"الفريق سيخوض تدريباته ظهر غد الثلاثاء على ستاد مختار التتش في بداية الاستعداد لمواجهة صن داونز".

وزاد :"لا نفكر في أي شيء حاليا إلا مباراة صن داونز الهامة للغاية".

وعن جاهزية رمضان صبحي قال :"رمضان صبحي جاهز طبيا لمواجهة صن داونز وسيتواجد معنا في المباراة".

وواصل :"اللاعب يؤدي المراحل النهائية من التأهيل وسيخوض التدريبات الجماعية مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأتم حديثه :"سنسافر إلى جنوب إفريقيا يوم ١ مارس المقبل استعدادًا لمباراة الإياب أمام صن داونز".









الأهلي يستغل انسحاب الزمالك بالاستعداد لصن داونز





أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة على هامش إلغاء مباراة الفريق الأحمر أمام الزمالك في قمة الدوري المصري.





وعقب إطلاق حكم اللقاء لصافرة إلغاء المباراة لعدم حضور الزمالك قام رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بإجراء تقسيمة بين اللاعبين على ستاد القاهرة الدولي.





ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٤٨ نقطة جمعهم من الفوز في ١٦ مباراة متتالية.





إيقاف ياسر إبراهيم يشعل الأزمة بين الأهلي واللجنة الخماسية





تعرض نجم دفاع الأهلي ياسر إبراهيم، لعقوبة الإيقاف لمدة مبارتين وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه مصري، على خلفية الأحداث التي شهدتها مواجهة السوبر بين الأهلي والزمالك، والتي أقيمت مؤخراً بملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي.





وكشف مصدر مقرب من النادي الأهلي، أن إدارة الفريق ترى أن اللاعب لم يقم بفعل أي شئ في المباراة يدعو لإيقافه، حيث ترى أن قرارات اللجنة بها تعنت كبير.





من جانيه، كشف ياسر إبراهيم لبعض المقربين إليه، أنه لم يقم بفعل أي شئ خلال المباراة يستحق عليه الإيقاف.





كما أضاف المصدر، أن ياسر إبراهيم لم يكن مدرجاً ضمن قائمة العقوبات، إلا أن اللجنة الخماسية التي تدير شؤون كرة القدم أقحمت اسمه دون وجه حق.





وإعترض مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل رسمي على قرارات اللجنة بشأن إيقاف لاعبي الأهلي، حيث نشرت بياناً رسمياً تضمن رفض العقوبات ونية النادي في التصعيد.



