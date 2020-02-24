بعد الانسحاب.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

يترقب عشاق الكرة العالمية تحديداً الأفريقية يوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2020 لمتابعة مباراة الذهاب بين الزمالك والترجي التونسي في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر.





* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة الزمالك والترجي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسابعة مساءًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sport HD.





ويسعى الترجي التونسي للثأر من الزمالك بعد أن فوز الفريق الأبيض بلقب كأس السوبر الأفريقي على حسابه في المباراة التي أقيمت في قطر يوم 14 فبراير الحالي وفاز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وسجل للزمالك كلا من يوسف أوباما وأشرف بن شرقي(هدفين).





ويدخل الزمالك اللقاء وهو منتشي بالفوز ببطولتين في أسبوع واحد وهما كأس السوبر الأفريقي وكأس السوبر المصري كما يتطلع للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد أن توج ببطولة الكونفدرالية في الموسم الماضي.





* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - الونش - محمود علاء - حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما

خط الهجوم : أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد





* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة الزمالك ضد الترجي اليوم في دوري أبطال أفريقيا، حيث تُذاع المباراة في السادسة مساءًًًً في يوم الجمعه المقبل عبر شبكة قنوات Bein Sport HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة الترجي ضد الزمالك على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات Bein Sport HD



