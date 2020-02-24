رسامة ٧ قساوسة جدد وترقية قمامصة بإيبارشية طما

احتفلت إيبارشية طما للأقباط الأرثوذكس، اليوم الاثنين، بسيامة سبع قساوسة للخدمة بالإيبارشية، وكذلك رسامة سبع قمامصة جدد.





جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي أقيم بكاتدرائية الشهيد أبي فام بطما، برئاسة الأنبا إسحق، أسقف الايبارشية، بمشاركة أصحاب النيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير الأنبا شنودة بسوهاج، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم.وعقب صلاة الصلح، تمت صلوات سيامة سبع آباء كهنة جدد وهم: الشماس مكرم نصيف كاهنًا باسم القس عزرا للخدمة بكنيسة الملاك ميخائيل بساحل طما البحري، والشماس صبحي عزيز كاهنًا باسم القس مكسيموس للخدمة بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية القطنة، والشماس أشرف نبيل كاهنًا باسم القس أثناسيوس لكنيسة الشهيد مار مرقس الرسول بساحل طما، والشماس يوسف ميلاد كاهنًا باسم القس مينا لكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية المدمر، والشماس بيشوي لمعي كاهنًا باسم القس فام لكنيسة الشهيد أبانوب المنشية، والشماس مايكل مكرم كاهنًا باسم القس داود لكنيسة الشهيد مار جرجس بطما، والشماس بيتر خيري كاهنًا باسم القس رويس لكنيسة الشهيد مار جرجس بنجع السوق، وكنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بنزلة سعيد.كما تم منح سبع من كهنة الإيبارشية رتبة القمصية وهم: القمص كيرلس ناروز كاهن كنيسة الأنبا صموئيل بالمنشية، والقمص غبريال عبدالملاك كاهن كنيسة الآباء الرسل بساحل طما الغربي، والقمص سوريال فكري كاهن كنيسة الشهيد مار مرقس بساحل طما القبلي، والقمص بقطر كمال كاهن كنيسة الأنبا شنودة بقرية كوم غريب، والقمص صليب شكري كاهن كنيسة الشهيد مار مينا بنجع التوي، والقمص روفائيل كامل كاهن كنيسة القديس الأنبا بيشوي بقرية الحلفا، والقمص مرقس زكريا كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بطما.شارك في صلوات القداس والسيامة عدد من الآباء الكهنة وشعب غفير، هذا ومن المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.