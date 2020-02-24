Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسامة ٧ قساوسة جدد وترقية قمامصة بإيبارشية طما

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:46 م
Advertisements
رسامة قساوسة
رسامة قساوسة
حازم رفعت
Advertisements
احتفلت إيبارشية طما للأقباط الأرثوذكس، اليوم الاثنين، بسيامة سبع قساوسة للخدمة بالإيبارشية، وكذلك رسامة سبع قمامصة جدد.

جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي أقيم بكاتدرائية الشهيد أبي فام بطما، برئاسة الأنبا إسحق، أسقف الايبارشية، بمشاركة أصحاب النيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير الأنبا شنودة بسوهاج، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم.

وعقب صلاة الصلح، تمت صلوات سيامة سبع آباء كهنة جدد وهم: الشماس مكرم نصيف كاهنًا باسم القس عزرا للخدمة بكنيسة الملاك ميخائيل بساحل طما البحري، والشماس صبحي عزيز كاهنًا باسم القس مكسيموس للخدمة بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية القطنة، والشماس أشرف نبيل كاهنًا باسم القس أثناسيوس لكنيسة الشهيد مار مرقس الرسول بساحل طما، والشماس يوسف ميلاد كاهنًا باسم القس مينا لكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية المدمر، والشماس بيشوي لمعي كاهنًا باسم القس فام لكنيسة الشهيد أبانوب المنشية، والشماس مايكل مكرم كاهنًا باسم القس داود لكنيسة الشهيد مار جرجس بطما، والشماس بيتر خيري كاهنًا باسم القس رويس لكنيسة الشهيد مار جرجس بنجع السوق، وكنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بنزلة سعيد.

كما تم منح سبع من كهنة الإيبارشية رتبة القمصية وهم: القمص كيرلس ناروز كاهن كنيسة الأنبا صموئيل بالمنشية، والقمص غبريال عبدالملاك كاهن كنيسة الآباء الرسل بساحل طما الغربي، والقمص سوريال فكري كاهن كنيسة الشهيد مار مرقس بساحل طما القبلي، والقمص بقطر كمال كاهن كنيسة الأنبا شنودة بقرية كوم غريب، والقمص صليب شكري كاهن كنيسة الشهيد مار مينا بنجع التوي، والقمص روفائيل كامل كاهن كنيسة القديس الأنبا بيشوي بقرية الحلفا، والقمص مرقس زكريا كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بطما.

شارك في صلوات القداس والسيامة عدد من الآباء الكهنة وشعب غفير، هذا ومن المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

القداس الإلهي الأقباط الارثوذكس إيبارشية طما

أخبار تهمك

ميدو: عدم وصول الزمالك للملعب أكرم بكثير للجميع

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 12 ساعة

عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. اجتماع طارئ في اتحاد الكرة للرد على انسحاب الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. العقوبات المنتظرة على الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

منذ ساعة و نصف

اتحاد الكرة يكذب الزمالك ويعلن تطبيق لائحة الانسحاب أمام الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية بالقاهرة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - تعرف على عقوبات الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

منذ ساعة

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق لمنازلهم

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بعد الانسحاب أمام الأهلي.. عقوبات نارية والسقوط للدرجة رابعة في انتظار الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

سيامة كاهنين بإيبارشية الإسماعيلية (صور)

سيامة ٣ كهنة جدد في إيبارشية بني سويف (صور)

سيامة كاهنين جدد بايبارشية الإسماعيلية ( صور)

سيامة 8 كهنة جدد بإيبارشية حلوان والمعصرة (صور)

أسقف أبنوب يدشن كنيسة العذراء في بني محمديات ويسيم كاهنين

سيامة كاهنين جديدين و7 قمامصة للخدمة بإيبارشية طموه

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:49 م

عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

08:25 م

عاجل.. العقوبات المنتظرة على الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

09:10 م

بعد الانسحاب أمام الأهلي.. عقوبات نارية والسقوط للدرجة رابعة في انتظار الزمالك

09:37 م

عاجل.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق لمنازلهم

08:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status