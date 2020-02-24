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محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء 

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:46 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدًا، على مستوى الجمهورية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.

يأتي ذلك بعد تأكيد الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط الأمطار بكثافة غدا على عدد كبير من المحافظات.

وكان قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدا، على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.
 
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت فرص سقوط الأمطار بكثافة غدا على عدد كبير من المحافظات.

وكلف رئيس الوزراء بتفعيل غرفة مواجهة الأزمات بمجلس الوزراء، والتواصل على مدار اليوم مع الأجهزة المعنية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة غدا.
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