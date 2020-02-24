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سفارة المملكة بإيطاليا تحث المواطنين بأخذ الحيطة والحذر

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:36 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في إيطاليا، الاثنين، المواطنين بعدم السفر إلى تلك البلدات وأخذ الحيطة والحذر واتباع إجراءات السلامة.


وأوضحت السفارة عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن ذلك بناءا على ما صدر عن الحكومة الإيطالية بشأن الحالات المسجلة للمصابين بفيروس كورونا في الأقاليم الشمالية (Lombardia، Veneto، Piemonte) وعزل تلك البلدات التي انتشر فيها الفيروس (Cadogno، Casalpusterlengo، Vò Euganeo).


وأضافت السفارة أنه بالإمكان التواصل على هاتف الطوارئ الخاص بشؤون السعوديين على الرقم ٠٠٣٩٣٢٨٠٤٣٢٦٠٦ أو على البريد الإلكتروني الخاص بالسفارة [email protected]


يأتي ذلك في الوقت الذي أكد بروس إيلوارد، رئيس وفد منظمة الصحة العالمية الزائر للصين، أن "الإجراءات بالغة الصعوبة" التي اتخذتها البلاد لمكافحة فيروس كورونا الذي ظهر أواخر العام الماضي، حالت على الأرجح دون إصابة مئات الآلاف بالمرض.

وزار فريق منظمة الصحة العالمية في الأيام الماضية عدة مناطق في الصين، منها ووهان عاصمة إقليم هوبي مركز تفشي المرض.


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