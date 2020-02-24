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عاجل - تعرف على عقوبات الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:39 م
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد الدمتناوي
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أطلق الليتواني جيديميناس ماسيكا، حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، صافرته بإلغاء المباراة بعد مرور 30 دقيقة، بعدم حضور الزمالك لملعب المباراة.

وسيتم إعتماد النتيجة من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بفوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، ليصل للفوز السادس عشر على التوالي.

إيقاف مرتضي منصور
وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن منذ أيام إيقاف مرتضى منصور عن المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه، بسبب تصريحاته بعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وبعد إنسحاب الزمالك من مباراة الأهلي، ينتظر الفريق الأبيض عقوبات قاسية، وهي احتساب نتيجة المباراة لصالح الأهلي 2-0 وخصم 6 نقاط من رصيده، وفقاً للمادة رقم 21 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق.

وجاءت تلك القرارات بعد النظر إلى لائحة اتحاد الكرة المصري والتي تنص الفقرات رقم 5 و7 و9 في المادة رقم 21 على الأتي:

التسبب في عدم إقامة المباريات الرسمية أو الودية أو العمل على إفشالها، أو التلويح بعدم المشاركة فيها، أو الانسحاب منها قبل بدءها لأي سبب من الأسباب، والإخلال بمتطلبات تنظيمها، أو التسبب في تعطيل التقنيات الفنية في إدارة المباريات.

التخلف عن إحدى المباريات أو الامتناع عن المشاركة فيها أو الانسحاب منها قبل بدءها لأي سبب من الأسباب.
الامتناع عن المشاركة أو الانسحاب من إحدى أو كل المسابقات أو التلويح بذلك.

أما في حالة إنسحاب الزمالك من البطولة فمن المتوقع أن يلجأ اتحاد الكرة إلى عقوبات أخرى من المنصوص عليها في اللائحة.

أول رد فعل من اتحاد الكرة المصري عقب نهاية المباراة
وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانا عقب نهاية المباراة، قائلا:" نأسف لهذا المشهد، وستطبق اللائحة،
علما بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة".

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