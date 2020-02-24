Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأزهر يقرر تعطيل الدراسة بالمعاهد والجامعات غدًا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:41 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
Advertisements
قرر الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية غدًا الثلاثاء، على مستوى الجمهورية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، على أن يتم اتخاذ القرار حول تعطيل الدراسة يوميًا حسب طبيعة الأحوال الجوية بالمحافظات، وتَمَكُن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.

وقررت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة تعطيل الدراسة غدا بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم للطلاب والطالبات نظرا للتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن التوقعات بسوء الأحوال الجوية، وكذا وفقا لقرار رئيس الوزراء بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدا الثلاثاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الدراسة الأزهر الأحوال الجوية

أخبار تهمك

عاجل.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق لمنازلهم

منذ ساعتين و 27 دقيقة

ميدو: عدم وصول الزمالك للملعب أكرم بكثير للجميع

منذ ساعتين و 20 دقيقة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

منذ ساعة

بعد الانسحاب أمام الأهلي.. عقوبات نارية والسقوط للدرجة رابعة في انتظار الزمالك

منذ ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. اجتماع طارئ في اتحاد الكرة للرد على انسحاب الزمالك

منذ أقل من ساعة

أول رد فعل من وليد سليمان على انسحاب الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية بالقاهرة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. العقوبات المنتظرة على الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

منذ ساعة و نصف

عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

منذ أقل من ساعة

اتحاد الكرة يكذب الزمالك ويعلن تطبيق لائحة الانسحاب أمام الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - تعرف على عقوبات الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

غدًا.. إعلان نتيجة تنسيق المدن الجامعية إليكترونيًا لـ"بنات الأزهر"

رئيس جامعة الأزهر يوجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الموجة الحارة خلال الامتحانات

عاجل.. الأزهر يعلن تعطيل الدراسة غدا بالقاهرة الكبرى بسبب الأحوال الجوية

وزارة التعليم تصدر بيانًا هامًا حول استئناف الدراسة غدًا

عاجل.. الأزهر يعلن تعطيل الدراسة غدا في 4 محافظات

عاجل.. رئيس الوزراء يقرر تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:49 م

عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

08:25 م

عاجل.. العقوبات المنتظرة على الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

09:10 م

بعد الانسحاب أمام الأهلي.. عقوبات نارية والسقوط للدرجة رابعة في انتظار الزمالك

09:37 م

عاجل.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق لمنازلهم

08:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status