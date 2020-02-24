عاجل.. اجتماع طارئ في اتحاد الكرة للرد على انسحاب الزمالك

علقت الدكتورة سحر عبد الحق، عصو اللجنة الخماسية لاتحاد كرة القدم، على عدم حضور نادي الزمالك مباراة القمة مع الأعلي، قائلة: "تابعنا ما حدث اليوم في مباراة القمة خطوة بخطوة"، مؤكدة أن ما حدث اليوم في مباراة القمة لا يليق بمصر أبدًا.



وتابعت "عبد الحق"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية ""dmc، أن لجنة الانضباط في اتحاد الكرة أصدرت عقوبات ضد فريقي الأهلي والزمالك وفقًا للائحة.



وأعلنت عن اجتماع طارئ لاتحاد الكرة غدًا لتوقيع عقوبات على ما حدث في مباراة القمة، متابعة: "سنحقق غدًا في ما ذكره نادي الزمالك، وسنرى هل انسحب أم أن هناك ظروف قهرية منعته من الوصول لملعب المباراة"، لافتة إلى أنه من حق نادي الزمالك أن يتقدم بتظلم عن الظروف القهرية التي منعته من الوصول للمباراة.

