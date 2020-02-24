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بعد الانسحاب أمام الأهلي.. عقوبات نارية والسقوط للدرجة رابعة في انتظار الزمالك

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:37 م
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
عبدالقادر عرابي
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انتهت وقائع القمة 119 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بفوز الأهلي إعتبارياً بهدفين دون رد، بعد إنسحاب الزمالك وعدم خوضه للمباراة.

وقرر الحكم الليتواني إطلاق صافرته في تمام الساعة الثامنة وسبع وخمسون دقيقة مساء اليوم، بعد أن حضر فريق الأهلي بالكامل، ولم يحضر فريق الزمالك.

وكان مقرراً أن تبدأ المباراة عند تمام الساعة السابعة والنصف، إلا أن ظروف تأخر حافلة الزمالك بسبب الظروف الجوية أجبر المسئولين على تأجليها لمدة ساعة.

وإنتظر الحكم 20 دقيقة حسب اللائحة، وقرر إطلاق صافرته بعد عدم وصول لاعبي الأبيض.

وطبقاً لنص اللائحة، سيخصم من الزمالك 3 نقاط ويعتبر مهزوماً أمام الأهلي، على أن يتم خصم 6 نقاط أخرى بنهاية الموسم.

وسيتم تغليظ العقوبة في حال تكرار الإنسحاب أمام أندية إخرى، بخصم نقاط أكثر وتغريم الزمالك مبلغ أكبر.

وفي حال الإنسحاب من الدوري، سيتم هبوط الزمالك للدرجة الرابعة، مع إلغاء نتائجه في المسابقة بالكامل، وتغريمه مبلغ مالي كبير.

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