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تامر أمين معلقا على انسحاب الزمالك أمام الأهلي : "الوضع يفضح"

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:37 م
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تامر أمين
تامر أمين
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي تامر أمين، على أحداث القمة الـ 119 بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري، قائلا: "الوضع مؤسف مخزي ويفضح.. إحنا مش محتاجين نضحك الناس علينا، أكتر ما هما بيضحكوا".

وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الإثنين، إلى أن لاعبي الفريقين في مباراة السوبر المصري بالإمارات قدموا صورة مسيئة عن الكرة المصرية، معلقا: "الواحد كان مكسوف، وكأننا عايزين إساءة تانية".

وأضاف الإعلامي تامر أمين، أن ما حدث في مباراة اليوم هو فضيحة ثانية أكبر، لافتا إلى أن نادي الزمالك في أحسن حالاته، وليس هناك سبب يجعله لا يلعب المباراة.
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